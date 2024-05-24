Целый лес экзотических бабочек появился в тропической оранжерее в итальянском городе Тренто. Здесь воссоздана природа танзанийского..

Целый «лес бабочек» из Танзании поселился в тропической оранжерее в Италии

Целый лес экзотических бабочек появился в тропической оранжерее в итальянском городе Тренто. Здесь воссоздана природа танзанийского национального парка «Удзунгва-Маунтинс». Бабочки тоже родом из тех мест. Их поселили в оранжерее, чтобы напомнить людям, как важно сохранять биоразнообразие.

Проект «Лес бабочек» запустил Музей науки из Тренто.

[Мауро Гобби, энтомолог]:

«Насекомые в целом играют фундаментальную роль в правильном функционировании экосистем. Более 50% живых организмов на планете – это насекомые, выполняющие различные роли: одни поедают растительность, другие опыляют растения, есть и такие, которые способствуют разложению гниющей органики».

Бабочки также опыляют растения, что важно для сельского хозяйства. Кроме того, они служат пищей для птиц и других обитателей леса. Но вырубка деревьев ставит под угрозу существование бабочек и других насекомых. А это нарушает баланс в природе.

[Лиза Анджелини, директор оранжереи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Наша цель – лучше учиться, лучше понимать происходящее. Поэтому вырубка лесов и социальные проблемы влияют на сохранение природы и животных. Также мы занимаемся мониторингом и стараемся внести вклад в разработку проектов, которые помогут решить проблемы, связанные с биоразнообразием».

В горах Удзунгва насчитывается не менее 2500 видов растений, более 120 видов млекопитающих и тысячи видов беспозвоночных. Там также обитает более 40 эндемичных видов бабочек. Заповедник «Удзунгва-Маунтинс» даже называют «Галапагосами Африки».

В 2006 году Музей науки из Тренто открыл Центр экологического мониторинга Удзунгва в Танзании. Итальянские учёные проводят там исследования и поддерживают работу национального парка.

В тропической оранжерее в Тренто высажено более 200 видов растений. Здесь также обитает 13 видов животных. Многие из них – эндемики горной системы Восточный рифт, которая расположена на территориях Кении и Танзании. Площадь оранжереи – 600 квадратных метров.

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