Бабочки, пчёлы и жуки: в Германии начинается сезон подсчёта насекомых

Это зелёный газон между Музеем естествознания и оживлённой улицей в Берлине. Здесь, словно в лесу, порхают..

Это зелёный газон между Музеем естествознания и оживлённой улицей в Берлине. Здесь, словно в лесу, порхают бабочки, летают пчёлы и осы и ползают жуки. Такие уголки природы по всей Германии скоро станут местом подсчёта насекомых.

Проект под названием «Лето насекомых» запустил Союз охраны природы и биоразнообразия страны. Участвовать может любой желающий.

[Даниэла Францизи, руководитель проекта «Лето насекомых»]:

«Мы придумали проект «Лето насекомых» в 2018 году, поскольку считаем хорошим делом, когда люди выходят на природу, когда интересуются тем, какие виды насекомых обитают вокруг».

Людям предлагают в течение часа считать насекомых, которых они увидят в радиусе десяти метров от себя. Исследование можно проводить в лесу, парке, на городской улице, у себя в саду или даже на балконе, где есть растительность.

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[Даниэла Францизи, руководитель проекта «Лето насекомых»]:

«В такие места, как частный сад или балкон, учёным в основном не попасть. Мало кто сможет проводить там исследования. Поэтому то, что люди могут посвятить этой задаче час своего времени, дорогого стоит».

Насекомые – важная составляющая экосистемы. Они опыляют растения, а также служат пищей птицам, амфибиям и мелким млекопитающим. А когда умирают, становятся органическим удобрением для почвы.

Организаторы предлагают участникам проекта воспользоваться приложением или распечатать специальный бланк. С их помощью можно идентифицировать насекомых. Потом нужно записать, сколько их найдено.

«Лето насекомых» проходит дважды в год – с 31 мая по 9 июня и со 2 по 11 августа. Многие охотно присоединяются к исследованию.

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