Где-то весной принято любоваться цветущей сакурой, а вот в Дании – прыгающими от радости коровами. Это..

Свобода: в Дании спешат посмотреть на скачущих от радости коров

Где-то весной принято любоваться цветущей сакурой, а вот в Дании – прыгающими от радости коровами.

Это уже стало своего рода традицией. В апреле многие городские жители специально едут в сельскую местность, чтобы посмотреть, как молочных коров после долгой зимы в стойлах выпускают на пастбища.

Делают это в так называемый Органический день.

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[Мортен Шульц, фермер]:

«Как только они выходят на траву и чувствуют её под ногами, они начинают делать забавные движения. Мы называем это танцами».

[Лейф Фриис Йоргенсен, директор молочной компании]:«Думаю, это связано с энергией. Это похоже на то, что чувствуешь, просыпаясь утром и видя солнце. Ты бежишь ему навстречу. Так же и у коров».

На этой ферме в 50 километрах к северу от Копенгагена около сотни молочных коров. Здесь такое мероприятие проводят третий год подряд. В прошлом году на коровьи танцы приехало посмотреть шесть тысяч человек. В этом ожидается около 3000.

На действо обычно приезжают семьями. Заодно дети узнают, откуда берётся молоко.

[Лейф Фриис Йоргенсен, директор органической молочной компании]:

«Многие сейчас живут в больших городах, далеко от источников пищи. Это возможность посмотреть, откуда берётся молоко и мясо, и как на самом деле живут на фермах».

Коровья бурная радость длится примерно полчаса. Потом они успокаиваются, привыкая к новой обстановке. Ну а зрители устраиваются на пикники.

[житель Копенгагена]:

«На них весело смотреть. Когда видишь их, задумываешься о жизни. Коровы очень рады этому событию». [жительница Копенгагена]:

«Мы приехали сюда, потому что он любит коров».

Впервые Органический день провели в Дании в 2005 году. Тогда мероприятия по всей стране посетило около 10 000 человек. С тех пор ежегодный ритуал уже посмотрело более двух миллионов датчан.

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