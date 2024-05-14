Трагедия в индийском городе Мумбаи. Здесь огромный рекламный щит упал прямо на людей. Это случилось во..

Не менее 14 жертв: огромный рекламный щит упал на людей в Мумбаи

Трагедия в индийском городе Мумбаи. Здесь огромный рекламный щит упал прямо на людей. Это случилось во время сильной грозы.

Сообщается, по меньшей мере, о 14 погибших. Ещё 74 человека получили телесные повреждения. Их отправили в больницы. Некоторые – в критическом состоянии.

Число жертв может возрасти, поскольку кто-то ещё может оставаться под завалами. Спасательная операция продолжается.

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Рекламный щит высотой 30 метров стоял рядом с оживлённой дорогой в районе Гаткопар. Он упал на заправочную станцию и несколько жилых домов. Ливень сопровождался сильными порывами ветра.

Полиция начала расследование. Она утверждает, что рекламный щит был установлен незаконно.

По обновлённым данным властей, более 30 пострадавших уже были выписаны из больницы.

В тот же день непогода нарушила работу аэропорта Мумбаи.

При этом официально сезон дождей в Индии ещё не начался. Обычно он длится с июня по сентябрь.

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