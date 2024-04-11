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Чилиец плавал с аквалангом и нашёл гигантскую мидию

Чилиец плавал с аквалангом и нашёл гигантскую мидию

Гигантскую съедобную мидию нашёл чилийский исследователь Хосе Мартель. Её вес – 816 граммов, длина – 32..

Дата загрузки: 2024-04-11

Чилиец плавал с аквалангом и нашёл гигантскую мидию
Гигантскую съедобную мидию нашёл чилийский исследователь Хосе Мартель. Её вес – 816 граммов, длина – 32 сантиметра. Мужчина плавал с аквалангом в заливе Корраль в регионе Лос-Лагос. Проводил там исследования. Говорит, что заметил мидию случайно.

[Хосе Мартель, исследователь]:
«Она привлекла моё внимание, потому что лежала в расщелине так, как будто её спрятали. Видно было плохо. Я поплыл туда, достал её и понял, что это живая мидия огромного размера. Такое здесь редко встречается».

Обычно в сети попадаются моллюски размером от 18 до 23 сантиметров.

[владелец ресторана]:
«Иногда попадаются мидии весом 450 граммов, а иногда и нет. Но они, и правда, стали больше».

Сейчас от пойманной гигантской мидии остались только створки.

[Хосе Мартель, исследователь]:
«Я её съел. Ещё вчера она была живой, но я её съел».

Этот вид мидий принадлежит семейству митилидов. Двухстворчатых моллюсков употребляют в пищу уже тысячи лет. Их мясо низкокалорийное, богатое белками, и в нём почти нет углеводов.
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