Личинок кораллов заманивают к рифам с помощью звуков

[Надеже Аоки, биолог]:«Потрескивание на заднем плане, которое вы слышите, – это в основном щёлканье креветок. Все эти звуки действительно создают отчётливую акустическую характеристику здорового рифа».

В этом году мир может столкнуться с очередным массовым обесцвечиванием кораллов. Впрочем, группа учёных в США, возможно, нашла способ остановить деградацию рифов. Они проигрывают особые звуки для личинок кораллов, чтобы их заманить.

Тестовые системы установили у Виргинских островов США рядом с тремя рифами. И возле одного из трёх проигрывают звуки здорового кораллового рифа.

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[Надеже Аоки, биолог]:«Это наша рифовая акустическая система воспроизведения»

Биолог Надеже Аоки из Океанографического института Вудс-Хоул объясняет, что входит в состав шума здорового рифа.

[Надеже Аоки, биолог]:«И время от времени, если вы слышите хлопки, хрюканье или бульканье на более низких частотах, это всё звуки рыбы».

Результаты показали, что личинок кораллов, по-видимому, действительно привлекают такие звуки.

Также проверяют, как звуки могут привлечь к умирающим кораллам рыбу.

Эти методы могут стать ключом к восстановлению рифов, которые деградируют из-за многих факторов. Это и загрязнение, и ущерб от рыболовства и промышленности, и потепление мирового океана.

Учёные говорят, что мир находится на пороге четвёртого массового обесцвечивания кораллов.

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