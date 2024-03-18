fb pixel
Телеканал NTD

Личинок кораллов заманивают к рифам с помощью звуков

Личинок кораллов заманивают к рифам с помощью звуков

[Надеже Аоки, биолог

Дата загрузки: 2024-03-19

Личинок кораллов заманивают к рифам с помощью звуков
[Надеже Аоки, биолог]:
«Потрескивание на заднем плане, которое вы слышите, – это в основном щёлканье креветок. Все эти звуки действительно создают отчётливую акустическую характеристику здорового рифа».

В этом году мир может столкнуться с очередным массовым обесцвечиванием кораллов. Впрочем, группа учёных в США, возможно, нашла способ остановить деградацию рифов. Они проигрывают особые звуки для личинок кораллов, чтобы их заманить.

Тестовые системы установили у Виргинских островов США рядом с тремя рифами. И возле одного из трёх проигрывают звуки здорового кораллового рифа.

[Надеже Аоки, биолог]:
«Это наша рифовая акустическая система воспроизведения»

Биолог Надеже Аоки из Океанографического института Вудс-Хоул объясняет, что входит в состав шума здорового рифа.

[Надеже Аоки, биолог]:
«И время от времени, если вы слышите хлопки, хрюканье или бульканье на более низких частотах, это всё звуки рыбы».

Результаты показали, что личинок кораллов, по-видимому, действительно привлекают такие звуки.

Также проверяют, как звуки могут привлечь к умирающим кораллам рыбу.

Эти методы могут стать ключом к восстановлению рифов, которые деградируют из-за многих факторов. Это и загрязнение, и ущерб от рыболовства и промышленности, и потепление мирового океана.

Учёные говорят, что мир находится на пороге четвёртого массового обесцвечивания кораллов.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...