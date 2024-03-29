Россия в ООН наложила вето на группу экспертов, следивших за соблюдением санкций для КНДР

Россия наложила вето на ежегодное продление работы группы экспертов, наблюдающих за соблюдением санкций ООН в отношении..
Дата загрузки: 2024-03-29
«Это почти сравнимо с уничтожением системы видеонаблюдения, чтобы не быть пойманным с поличным».
Китай при голосовании воздержался. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали за.
Посол России в ООН поставил под сомнение работу группы экспертов.[Василий Небензя, посол России в ООН]:
«Её работа стала сводиться к подыгрыванию западным подходам, перепечатыванию ангажированной информации, анализу газетных заголовков и низкокачественных снимков».
Северная Корея с 2006 года находится под санкциями ООН за свои баллистические ракеты и ядерные программы. И с годами эти меры ужесточались.
Группа независимых экспертов следила за соблюдением санкций ООН на протяжении последних 15 лет, дважды в год отчитываясь перед Советом Безопасности и рекомендуя действия по улучшению реализации этих мер.
Мандат нынешней группы экспертов истекает 30 апреля 2024 года. В последнем отчёте группы, опубликованном ранее в этом месяце, говорится, что она расследует десятки предполагаемых кибератак со стороны Северной Кореи, в результате которых она получила более трёх миллиардов долларов.[Барбара Вудворд, посол Великобритании в ООН]:
«Режим санкций остаётся в силе, и Великобритания по-прежнему привержена привлечению КНДР к ответственности».
В течение последних нескольких лет Совет Безопасности ООН разделился во мнениях по поводу того, как поступать с Пхеньяном. Россия и Китай говорят, что дополнительные санкции не помогут, и хотят, чтобы меры смягчили.
Вашингтон же обвиняет Пекин и Москву в том, что они защищают Северную Корею от новых санкций.
Короткая ссылка на эту страницу: