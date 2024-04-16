Огромные участки коралловых рифов по всему миру в этом году становятся призрачно-белыми на фоне рекордно высоких..

Почему коралловые рифы могут погибнуть во время четвёртой глобальной волны обесцвечивания

Огромные участки коралловых рифов по всему миру в этом году становятся призрачно-белыми на фоне рекордно высоких температур океана.

В понедельник Национальное управление океанических и атмосферных исследований США подтвердило, что в мире происходит четвёртое массовое обесцвечивание кораллов. Это будет иметь негативные последствия для морской жизни, а также для людей и экономик, которые зависят от рифов.

Когда температура воды повышается, кораллы испытывают стресс. Они реагируют, сбрасывая покрывающие их водоросли, в результате чего становятся белыми и незащищёнными, а также лишёнными питательных веществ.

При этом большинство кораллов находятся на мелководье, где потепление климата выражено больше всего.

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Обесцвечивание в основном обусловлено тем, как долго сохраняются высокие температуры и насколько они превышают норму.

Так, кораллы могут пережить обесцвечивание, если вода охладится и водоросли вернутся.

[Дэвид Обура, эколог]:«Обесцвечивание – это как лихорадка у людей. Высокая температура тела помогает нам противостоять болезни, и если болезнь не слишком сильная, мы выздоравливаем. Но если она слишком сильная, то мы умираем».

Ученые предупреждают, что в этом году потепление воды более сильное и продолжительное, чем когда-либо прежде.

А это означает, что многие кораллы погибнут.

Мёртвые рифы по-прежнему могут несколько лет служить убежищем для рыбы и защитой от штормов. Но в конечном итоге эти подводные кладбища кораллов разрушатся и распадутся.

[Лоренцо Альварес-Филип, эколог]:«Может потребоваться 10, даже 20 лет, чтобы увидеть эти последствия».

Многие учёные считают, что, если тенденция сохранится, то в ближайшие десятилетия мир потеряет от 70 до 90 процентов коралловых рифов.

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