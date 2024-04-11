Как Австралия превратила морских вредителей в источник ценной икры

Для кого-то это вредитель, для кого-то – настоящий деликатес. На этой фабрике на южном побережье Австралии..

Для кого-то это вредитель, для кого-то – настоящий деликатес. На этой фабрике на южном побережье Австралии морские ежи стали жизненно важным источником дохода. [Крис Теодор, владелец фабрики]:«Мы вкладываем все наши силы, и дела идут неплохо».

Фабрика Криса Теодора – одно из двух предприятий в штате, которые экспортируют икру морских ежей.

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В прошлом году завод получил новую лицензию, позволяющую Теодору вылавливать ещё больше морских ежей, чем раньше. В итоге объём производства удвоился с двух до четырёх тонн в день. Теодор также нанял 30 новых рабочих из-за границы.

[Джеймс Най-Поттс, менеджер завода]:«Наши мощности увеличились в два раза. Это феноменально для бизнеса».

Это также позволило компании впервые начать экспорт продукции в Гонконг, Китай и Южную Корею.

[Крис Теодор, владелец фабрики]:«Мы нацелены на довольно оживлённый рынок ресторанов высокого класса».

Работница фабрики Ли Лим родом из Малайзии. Говорит, что её друзья дома теперь постоянно спрашивают её о новой работе.

[Ли Лим, работница фабрики]:«Они говорят: «Ух ты, вы работаете с морскими ежами? Это очень дорогая штука. Я понимаю, почему вы здесь работаете: чтобы получать ежей бесплатно»».

На недавнем праздновании китайского Нового года в Лиме икра морских ежей занимала видное место в меню. При этом их самих, когда их становится слишком много, считают вредителями, поскольку своими острыми зубами они уничтожают важное биоразнообразие, такое как водоросли.

[Кейн Лейтон, морской биолог]:«Расширение этого промысла и возможность экспортировать продукцию действительно важны не только для нашей сельской и региональной экономики. Этот промысел также может контролировать чрезмерную популяцию морских ежей».

Компаний по вылову становится больше. Ещё два предприятия в Новом Южном Уэльсе сейчас ждут выдачи международной лицензии на экспорт икры морских ежей.

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