Как Австралия превратила морских вредителей в источник ценной икры

Для кого-то это вредитель, для кого-то – настоящий деликатес. На этой фабрике на южном побережье Австралии..
Дата загрузки: 2024-04-11
«Мы вкладываем все наши силы, и дела идут неплохо».
Фабрика Криса Теодора – одно из двух предприятий в штате, которые экспортируют икру морских ежей.
В прошлом году завод получил новую лицензию, позволяющую Теодору вылавливать ещё больше морских ежей, чем раньше. В итоге объём производства удвоился с двух до четырёх тонн в день. Теодор также нанял 30 новых рабочих из-за границы.[Джеймс Най-Поттс, менеджер завода]:
«Наши мощности увеличились в два раза. Это феноменально для бизнеса».
Это также позволило компании впервые начать экспорт продукции в Гонконг, Китай и Южную Корею.[Крис Теодор, владелец фабрики]:
«Мы нацелены на довольно оживлённый рынок ресторанов высокого класса».
Работница фабрики Ли Лим родом из Малайзии. Говорит, что её друзья дома теперь постоянно спрашивают её о новой работе.[Ли Лим, работница фабрики]:
«Они говорят: «Ух ты, вы работаете с морскими ежами? Это очень дорогая штука. Я понимаю, почему вы здесь работаете: чтобы получать ежей бесплатно»».
На недавнем праздновании китайского Нового года в Лиме икра морских ежей занимала видное место в меню. При этом их самих, когда их становится слишком много, считают вредителями, поскольку своими острыми зубами они уничтожают важное биоразнообразие, такое как водоросли.[Кейн Лейтон, морской биолог]:
«Расширение этого промысла и возможность экспортировать продукцию действительно важны не только для нашей сельской и региональной экономики. Этот промысел также может контролировать чрезмерную популяцию морских ежей».
Компаний по вылову становится больше. Ещё два предприятия в Новом Южном Уэльсе сейчас ждут выдачи международной лицензии на экспорт икры морских ежей.
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