Яйца-спортсмены: шоколадные творения в Париже к Пасхе

Традиционные пасхальные шоколадные яйца, но со спортивной тематикой. В витринах парижских магазинов можно увидеть самые разные..
Дата загрузки: 2024-04-01
Яйца предстают в виде легкоатлетов и секундомеров, также они установлены на олимпийских пьедесталах в окружении медалей.
Эту композицию создаёт известный шоколатье Николя Клуазо. Она весит 7,6 килограмма.
Таймер остановился на отметке 20,24 секунды, намекая на игры 2024 года.
В гонках участвуют яйца в мешках. Это отсылка к традиционным французским гонкам.[Николя Клуазо, шоколатье]:
«Источник вдохновения для этой пасхальной коллекции 2024 года вполне очевиден. Этот год во Франции посвящён спорту».
Изделие стоит 2500 евро и производится на заказ. Однако в магазине предлагают и более бюджетные альтернативы: шоколадные яйца «Атлеты». Их продают поштучно.
А здесь продают шоколадных кроликов-спортсменов, а также яйца, которые занимают первые места на олимпийском спортивном пьедестале.[Эдвард Эдвин Янсане, шоколатье]:
«Важно соответствовать духу Парижских Олимпийских игр, потому что это будет грандиозная вечеринка… Мы должны максимально поддержать это событие».
Покупатели поддерживают такую тематику.[житель Парижа]:
«Я думаю, что это действительно важное время для всех парижан и гостей города, которые хотят провести это время здесь и получить эмоции от спортивных мероприятий».
Летняя Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа.
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