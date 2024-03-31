Традиционные пасхальные шоколадные яйца, но со спортивной тематикой. В витринах парижских магазинов можно увидеть самые разные..

Яйца-спортсмены: шоколадные творения в Париже к Пасхе

Традиционные пасхальные шоколадные яйца, но со спортивной тематикой. В витринах парижских магазинов можно увидеть самые разные творения, созданные под вдохновением от приближающейся Олимпиады.

Яйца предстают в виде легкоатлетов и секундомеров, также они установлены на олимпийских пьедесталах в окружении медалей.

Эту композицию создаёт известный шоколатье Николя Клуазо. Она весит 7,6 килограмма.

Таймер остановился на отметке 20,24 секунды, намекая на игры 2024 года.

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В гонках участвуют яйца в мешках. Это отсылка к традиционным французским гонкам.

[Николя Клуазо, шоколатье]:«Источник вдохновения для этой пасхальной коллекции 2024 года вполне очевиден. Этот год во Франции посвящён спорту».

Изделие стоит 2500 евро и производится на заказ. Однако в магазине предлагают и более бюджетные альтернативы: шоколадные яйца «Атлеты». Их продают поштучно.

А здесь продают шоколадных кроликов-спортсменов, а также яйца, которые занимают первые места на олимпийском спортивном пьедестале.

[Эдвард Эдвин Янсане, шоколатье]:«Важно соответствовать духу Парижских Олимпийских игр, потому что это будет грандиозная вечеринка… Мы должны максимально поддержать это событие».

Покупатели поддерживают такую тематику.

[житель Парижа]:«Я думаю, что это действительно важное время для всех парижан и гостей города, которые хотят провести это время здесь и получить эмоции от спортивных мероприятий».

Летняя Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа.

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