Кубинке Клотильде Равело скоро исполнится 90 лет. Недавно она сломала бедро, и, что ещё хуже, большая..

Частные услуги ухода за пожилыми на Кубе – для тех, кто может себе это позволить

Кубинке Клотильде Равело скоро исполнится 90 лет. Недавно она сломала бедро, и, что ещё хуже, большая часть её семьи эмигрировала с острова, оставив после себя насущный вопрос: кто будет о ней заботиться?

Двое внуков Клотильды живут в Соединённых Штатах, один – в Испании и ещё один остался на Кубе. Они вместе наняли для бабушки сиделку.

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[Клотильда Равело, жительница Кубы]:«Мне 89 лет. Мне нужна помощь, потому что я упала, сломала бедро и не могу ходить. Мне нужен был кто-то, кто мог бы мне помочь, поэтому моя семья её наняла».

Уход за пожилыми людьми на Кубе давно стал прерогативой семей. Но по мере того, как миграция и экономический кризис разрушают систему соцзащиты, люди вынуждены искать альтернативы в растущем частном секторе.

Женщина входит в число более ста клиентов, которые получают помощь от гаванского агентства Tatamania. Это одна из первых частных компаний на Кубе, которая оказывает помощь пожилым людям, инвалидам и больным детям.

Tatamania смогла выйти на рынок, поскольку социалистические власти Кубы разрешили работу частных фирм, запрещённых с начала революции Фиделя Кастро 1959 года.

[Ядира Альварес, директор компании Tatamania]:«Спрос на услуги по уходу растёт с каждым днём. Мы страна со стареющим населением, самым большим стареющим населением в Латинской Америке».

По данным на 2022 год, почти каждому четвёртому жителю карибского островного государства было больше 60 лет. А рекордная миграция в последние годы, вызванная повсеместной нехваткой продуктов питания, топлива и лекарств, означает, что многие пожилые остались без помощи родных.

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