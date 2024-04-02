На юге Испании провели перепись редких греческих черепах

На поиски редких рептилий вышла группа биологов, экологов и волонтёров в испанской провинции Альмерия. 12 человек..

На поиски редких рептилий вышла группа биологов, экологов и волонтёров в испанской провинции Альмерия. 12 человек высматривают в кустах и траве средиземноморских черепах.

Как только рептилия попадается на глаза, её надо поднять, написать на панцире номер и оставить кусочек скотча с такими же цифрами на том месте, где она найдена.

Собранных черепах относят в одно место. Здесь их осматривают.

[Нурия Пуханте, биолог]:

«Мы записываем сведения о черепахе в базу данных. Если рептилия уже зарегистрирована, то берём кровь на генетический анализ. Мы также проводим различные измерения тела. Они показывают, как рептилия растёт и в каком она состоянии».

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За два часа удалось собрать 24 черепахи, включая несколько детёнышей. Исследователи на основании данных о времени поисков, пройденном расстоянии и числе найденных черепах оценят плотность популяции.

[Маурисио Санта, эколог]:

«Есть несколько отдельных популяций. Атлантическая обитает в Доньяне в Уэльве; средиземноморская находится в Альмерии и Мурсии, а также на юге Валенсии. Самая большая популяция – в Альмерии».

После всех процедур черепах возвращают туда, где нашли.

[волонтёр]:

«Мне понравилось. Я давно хотел увидеть, как черепахи живут в дикой природе. Обычно их видишь в зоомагазинах или зоопарках. А здесь они живут недалеко от моего дома».

Средиземноморские, или греческие черепахи обитают Северной Африке, Передней Азии и Южной Европе. В Испании этим рептилиям угрожают потеря среды обитания, хищные птицы, а также люди. Несмотря на риск получить огромный штраф, они забирают черепах из дикой природы, чтобы держать дома.

Теперь таким любителям рептилий предлагают просто участвовать в переписи черепах и таким образом с ними общаться.

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