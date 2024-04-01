Многим владельцам собак кажется, что их питомцы понимают почти всё, что они говорят. Они реагируют не..

Исследование: собаки понимают больше, чем мы думали

Многим владельцам собак кажется, что их питомцы понимают почти всё, что они говорят. Они реагируют не только на команды, такие как «сидеть» и «стоять», но и на слова, которые обозначают их любимые игрушки.

Если сказать питомцу принести мяч, он несёт именно его.

Но в прошлом учёные не могли доказать, действительно ли у собак появляется мысленный образ объекта, когда они слышат его название. Это говорило бы о более глубоком понимании языка, подобного тому, которым владеют люди.

Теперь же новое исследование в Венгрии это подтвердило: собаки действительно могут научиться ассоциировать слова с конкретными объектами.

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[Марианна Борос, исследовательница]:«Когда они выполняют команды, то используют только собственное тело. Но, когда мы называем внешние объекты, они должны усвоить, что слово относится к конкретному предмету».

Исследование провели на факультете этологии в Будапеште. Для измерения мозговой активности собак к их головам прикрепляли электроды.

Владельцы собак произносили название игрушки своего питомца, например, «мяч» или «фрисби». Затем собаке показывали один из этих предметов. В процессе измеряли активность мозга собак, когда произносимый предмет совпадал с тем, который им показывали, а также когда он отличался.

[Марианна Борос, исследовательница]:«Мы обнаружили, что реакции мозга были разными, когда владелец показывал совпадающий объект и когда он показывал несовпадающий объект».

Учёные доказали, что животные создавали мысленный образ объекта, слыша его название, и реагировали, когда видели что-то иное.

А для владельцев собак результаты лишь подтверждают то, что они уже подозревали.

[Паула Перес, владелица собаки]:«У меня всегда было ощущение, что она может понять меня или узнать некоторые предметы, с которым играет. Но у меня никогда не было доказательств». [Эмесе Дорослай, владелица собаки]:«На самом деле моя собака понимает слово «игра». Но она приносит не мяч, а другую игрушку. Мы не так уж много учим собак названиям предметов. Может быть стоит начать».

В исследованиях участвовали 18 собак. В будущем эксперимент планируют расширить.

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