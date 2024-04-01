Исследование: собаки понимают больше, чем мы думали

Многим владельцам собак кажется, что их питомцы понимают почти всё, что они говорят. Они реагируют не..
Дата загрузки: 2024-04-02
Если сказать питомцу принести мяч, он несёт именно его.
Но в прошлом учёные не могли доказать, действительно ли у собак появляется мысленный образ объекта, когда они слышат его название. Это говорило бы о более глубоком понимании языка, подобного тому, которым владеют люди.
Теперь же новое исследование в Венгрии это подтвердило: собаки действительно могут научиться ассоциировать слова с конкретными объектами.[Марианна Борос, исследовательница]:
«Когда они выполняют команды, то используют только собственное тело. Но, когда мы называем внешние объекты, они должны усвоить, что слово относится к конкретному предмету».
Исследование провели на факультете этологии в Будапеште. Для измерения мозговой активности собак к их головам прикрепляли электроды.
Владельцы собак произносили название игрушки своего питомца, например, «мяч» или «фрисби». Затем собаке показывали один из этих предметов. В процессе измеряли активность мозга собак, когда произносимый предмет совпадал с тем, который им показывали, а также когда он отличался.[Марианна Борос, исследовательница]:
«Мы обнаружили, что реакции мозга были разными, когда владелец показывал совпадающий объект и когда он показывал несовпадающий объект».
Учёные доказали, что животные создавали мысленный образ объекта, слыша его название, и реагировали, когда видели что-то иное.
А для владельцев собак результаты лишь подтверждают то, что они уже подозревали.[Паула Перес, владелица собаки]:
«У меня всегда было ощущение, что она может понять меня или узнать некоторые предметы, с которым играет. Но у меня никогда не было доказательств». [Эмесе Дорослай, владелица собаки]:
«На самом деле моя собака понимает слово «игра». Но она приносит не мяч, а другую игрушку. Мы не так уж много учим собак названиям предметов. Может быть стоит начать».
В исследованиях участвовали 18 собак. В будущем эксперимент планируют расширить.
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