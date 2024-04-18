Администрация Байдена отменила послабление нефтяных санкций против Венесуэлы

Администрация Джо Байдена заявила, что не будет продлевать лицензию на послабление санкций в отношении нефтегазового сектора..

Администрация Джо Байдена заявила, что не будет продлевать лицензию на послабление санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы. Срок её действия истёк 17 апреля. Как сообщается, причина в том, что Каракас не обеспечил проведения в стране свободных выборов, как того требовали договорённости.

США утвердили послабление санкций для членов ОПЕК на шесть месяцев в октябре прошлого года. Это произошло после того, как власти Венесуэлы договорились с оппозицией о проведении свободных выборов.

Однако, как заявляет оппозиция Венесуэлы, ничего из обещанного власти не выполнили.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мария Корина Мачадо, лидер венесуэльской оппозиции]:

«Они нарушили все договорённости, которые были. Они их не выполнили. Вместо этого они усилили репрессии, заключили в тюрьму больше людей, преследовали оппозиционеров. А это именно то, чего они обещали не делать».

Сами власти Венесуэлы уверены, что выполнили обещания, и винят во всём Вашингтон.

[Хорхе Родригес, председатель Национальной ассамблеи]:«То, что произошло сегодня, не имеет ничего общего с тем, что мы подписали. Это связано с ограничениями и с тем фактом, что США не согласны со свободными выборами в Венесуэле».

Как ожидается, в результате возобновления санкций мировые цены на нефть возрастут.

Короткая ссылка на эту страницу: