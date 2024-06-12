Стартап делает 3D-печатные протезы для кенийских инвалидов

Кениец Стивен до сих пор ясно помнит тот день, когда его жизнь изменилась навсегда. Несколько лет..

[Стивен Очиенг, инвалид]:

«Меня отвезли в больницу. Врачи увидели, что травмы настолько серьёзные, что надо ампутировать ноги».

Кениец Стивен до сих пор ясно помнит тот день, когда его жизнь изменилась навсегда. Несколько лет назад он пришёл на поезд, на котором ездил на работу. В давке Стивена столкнули на рельсы, и поезд тронулся.

После лечения Стивен пробовал передвигаться на инвалидной коляске. Но в трущобах это сложно. Тогда решил заказать протезы. Однако ходить оказалось мучительно больно. Протезы были очень неудобными и травмировали ноги.

[Стивен Очиенг, инвалид]:

«После этих трудностей я узнал о компании Prothea, которая делает протезы. Они очень гибкие, очень хорошие и стоят недорого».

Стартап Prothea первым в Кении начал печатать протезы на 3D-принтере. Конечность пациента сканируют с помощью смартфона, на который установлена специальная программа. Потом на компьютере моделируют протез. После этого печатают.

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[Ник Уэр, соучредитель компании Prothea Kenya]:

«Такие протезы удобнее для пациентов. К тому же на изготовление не надо много времени. С помощью сканирования и 3D-печати можно сделать протез за день».

Синди также пользуется 3D-печатным протезом. Говорит, что он намного удобнее предыдущего.

[Синди Черотич, инвалид]:

«Раньше у меня был протез с неподвижным коленом. Во время ходьбы нога почти не сгибалась, и я не могла идти быстро. Стопа тоже не была такой гибкой, как у этого протеза. Он гибкий и удобный. Я чувствую себя в нём уверенно».

Впрочем, протез может не получиться сразу идеальным. Сначала пациент должен походить с ним некоторое время. Если есть неудобства, то специалист корректирует искусственную конечность.

Традиционный протез бедра и колена стоит примерно 3500 долларов. Напечатанный на 3D-принтере обойдётся в 1400 долларов.

Стартап сделал уже 100 искусственных конечностей для инвалидов в Кении.

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