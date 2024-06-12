Стартап делает 3D-печатные протезы для кенийских инвалидов

Кениец Стивен до сих пор ясно помнит тот день, когда его жизнь изменилась навсегда. Несколько лет..
Дата загрузки: 2024-06-13
[Стивен Очиенг, инвалид]:
«Меня отвезли в больницу. Врачи увидели, что травмы настолько серьёзные, что надо ампутировать ноги».
После лечения Стивен пробовал передвигаться на инвалидной коляске. Но в трущобах это сложно. Тогда решил заказать протезы. Однако ходить оказалось мучительно больно. Протезы были очень неудобными и травмировали ноги.
[Стивен Очиенг, инвалид]:
«После этих трудностей я узнал о компании Prothea, которая делает протезы. Они очень гибкие, очень хорошие и стоят недорого».
Стартап Prothea первым в Кении начал печатать протезы на 3D-принтере. Конечность пациента сканируют с помощью смартфона, на который установлена специальная программа. Потом на компьютере моделируют протез. После этого печатают.
[Ник Уэр, соучредитель компании Prothea Kenya]:
«Такие протезы удобнее для пациентов. К тому же на изготовление не надо много времени. С помощью сканирования и 3D-печати можно сделать протез за день».
Синди также пользуется 3D-печатным протезом. Говорит, что он намного удобнее предыдущего.
[Синди Черотич, инвалид]:
«Раньше у меня был протез с неподвижным коленом. Во время ходьбы нога почти не сгибалась, и я не могла идти быстро. Стопа тоже не была такой гибкой, как у этого протеза. Он гибкий и удобный. Я чувствую себя в нём уверенно».
Впрочем, протез может не получиться сразу идеальным. Сначала пациент должен походить с ним некоторое время. Если есть неудобства, то специалист корректирует искусственную конечность.
Традиционный протез бедра и колена стоит примерно 3500 долларов. Напечатанный на 3D-принтере обойдётся в 1400 долларов.
Стартап сделал уже 100 искусственных конечностей для инвалидов в Кении.
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