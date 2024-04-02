Пять человек погибли на юге Польши из-за чрезвычайно сильного ветра. Его скорость в самых высоких районах..

Сильный ветер убил пять человек на юге Польши

Пять человек погибли на юге Польши из-за чрезвычайно сильного ветра. Его скорость в самых высоких районах Татр достигала 155 километров в час. Все жертвы скончались в результате падения деревьев.

В Закопане, популярном курорте в Татрах, погибли 23-летняя женщина и девятилетний мальчик. Деревья упали на автомобили, в которых они находились.

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[Рафаль Банка, пожарный]:«Из-за сильных порывов хального ветра, которые продолжаются со вчерашнего вечера, на улице Стахоние в Закопане произошёл смертельный инцидент. Дерево упало на проезжавшую под ним машину. К сожалению, один человек погиб. Молодая женщина по ужасной иронии судьбы проезжала под деревом в момент, когда оно упало. Медработники сделали всё, что могли, но спасти её не удалось».

Как сообщили пожарные, в городе Рабка-Здруй двое взрослых и ребёнок также погибли после того, как на них упало дерево.

В целом, как сообщают местные СМИ, в понедельник утром пожарные 140 раз выезжали на места падения деревьев, чтобы разблокировать дороги, а также помочь владельцам домов с разрушенными крышами.

Ветры обрушились на регион после трёх дней необычно тёплой погоды.

По данным государственных СМИ, 30 марта температура воздуха достигла нового исторического рекорда для первого месяца весны. В южном городе Тарнув столбик термометра поднялся до 26,4 градуса по Цельсию.

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