Сильные наводнения вызвали бедствие на юге Германии

Проливные дожди вызвали сильные наводнения на юге Германии. Реки выходят из берегов. Дамбы не выдерживают напора..

Проливные дожди вызвали сильные наводнения на юге Германии. Реки выходят из берегов. Дамбы не выдерживают напора воды. Местами за день выпала месячная норма осадков. Подтоплены сотни домов. Жителей эвакуируют. Некоторых приходится вывозить на вертолётах.

Сильно пострадали Бавария и регион Баден-Вюртемберг.

В шести из семи округов Баварии действует режим ЧС. Жители городка Райхертсхофен не ожидали такого сильного наводнения.

[житель Райхертсхофена]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Наводнения здесь бывают раз в десять лет, но раньше такого уровня воды не было».

В городе Пфаффенхофен перевернулась лодка с четырьмя пожарными, которые спешили на помощь людям. Один спасатель погиб. Ещё один пожарный-волонтёр пропал без вести в городе Оффинген.

В регионе Баден-Вюртемберг из-за оползня сошли с рельсов два вагона скоростного поезда. Никто не пострадал. Приостановлено железнодорожное сообщение между Штутгартом и Аугсбургом.

Пострадавшие районы в Баварии посетили вице-канцлер Германии и премьер-министр региона.

[Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии]:

«Это страшная ситуация. Увиденное причиняет боль, особенно жителям, для них это невыносимо. Люди потеряли имущество. Это стоит огромных денег. Ущерб огромный, и точные цифры можно будет назвать только после того, как всё закончится».

По данным синоптиков, дожди и грозы на юге Германии продолжатся. Власти призывают людей выполнять указания об эвакуации.

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