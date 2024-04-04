В городе Турции восстановили избранного прокурдского мэра

Тысячи людей вышли на улицы турецкого города Ван, чтобы отпраздновать решение избирательной комиссии. Она восстановила на..
Дата загрузки: 2024-04-04
Зейдан из партии Народного равенства и демократии был избран на муниципальных выборах в воскресенье. Но в последнюю минуту перед голосованием суд принял решение, что у кандидата нет законных оснований быть избранным.
ЦИК заявила, что место получит кандидат от правящей Партии справедливости и развития президента Тайипа Эрдогана, занявший второе место. Зейдан получил около 55% голосов, а кандидат от ПСР – 27%.
Это решение привело к протестам в нескольких городах на юго-востоке Турции. В среду протестующие в Ване в течение всего дня вступали в стычки с полицией. При этом правоохранители использовали водомёты и слезоточивый газ.
Позже ЦИК отменил решение не выдавать мандат Зейдану после того, как он подал апелляцию. В итоге на улицы вышли тысячи людей, но уже чтобы отпраздновать победу.[Абдуллах Зейдан, избранный мэр]:
«Наш народ защитил свою честь, честь своих лидеров и служащих, свою волю, несмотря на все нападки».
Между тем, президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал протесты в Ване.[Тайип Эрдоган, президент Турции]:
«Мы всегда будем уважительно относиться к воле народа и его предпочтениям. Но мы, конечно, не можем позволить террористическим баронам вновь оказывать давление на граждан и под разными предлогами нарушать мир и спокойствие в наших городах».
Стоит отметить, что правящая партия президента потерпела поражение на муниципальных выборах. Посты мэров многих крупных городов достались оппозиционным кандидатам от Республиканской народной партии.
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