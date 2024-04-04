В городе Турции восстановили избранного прокурдского мэра

Тысячи людей вышли на улицы турецкого города Ван, чтобы отпраздновать решение избирательной комиссии. Она восстановила на..

Тысячи людей вышли на улицы турецкого города Ван, чтобы отпраздновать решение избирательной комиссии. Она восстановила на посту прокурдского мэра Абдуллаха Зейдана, который во время недавних выборов победил кандидата от правящей партии и сохранил свой пост.

Зейдан из партии Народного равенства и демократии был избран на муниципальных выборах в воскресенье. Но в последнюю минуту перед голосованием суд принял решение, что у кандидата нет законных оснований быть избранным.

ЦИК заявила, что место получит кандидат от правящей Партии справедливости и развития президента Тайипа Эрдогана, занявший второе место. Зейдан получил около 55% голосов, а кандидат от ПСР – 27%.

Это решение привело к протестам в нескольких городах на юго-востоке Турции. В среду протестующие в Ване в течение всего дня вступали в стычки с полицией. При этом правоохранители использовали водомёты и слезоточивый газ.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Позже ЦИК отменил решение не выдавать мандат Зейдану после того, как он подал апелляцию. В итоге на улицы вышли тысячи людей, но уже чтобы отпраздновать победу.

[Абдуллах Зейдан, избранный мэр]:«Наш народ защитил свою честь, честь своих лидеров и служащих, свою волю, несмотря на все нападки».

Между тем, президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал протесты в Ване.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:«Мы всегда будем уважительно относиться к воле народа и его предпочтениям. Но мы, конечно, не можем позволить террористическим баронам вновь оказывать давление на граждан и под разными предлогами нарушать мир и спокойствие в наших городах».

Стоит отметить, что правящая партия президента потерпела поражение на муниципальных выборах. Посты мэров многих крупных городов достались оппозиционным кандидатам от Республиканской народной партии.

Короткая ссылка на эту страницу: