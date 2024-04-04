Народную музыку шоро в Бразилии признали культурным наследием

Жанр бразильской народной музыки шоро признали национальным культурным наследием страны. Шоро считают первым характерно бразильским жанром..
Дата загрузки: 2024-04-04
Шоро считают первым характерно бразильским жанром городской популярной музыки. Он был создан в XIX веке в Рио-де-Жанейро.
Жанр выжил благодаря популярным кружкам шоро. Участники встречаются в барах и клубах, чтобы вместе играть.
Этот клуб в Рио собирается каждое воскресенье. Флейтистка Наоми Кумамото – постоянная посетительница. Раньше она исполняла классическую музыку в родной Японии. Но последние 20 лет живёт в Бразилии.[Наоми Кумамото, флейтистка]:
«Я начала искать, слушать популярную музыку из разных стран. Я слушала мексиканскую, кубинскую, колумбийскую, перуанскую музыку, много чего. А потом я дошла до Бразилии и открыла для себя шоро».
Другой член кружка, Педру Арагау, играет на мандолине. Он один из тех, кто добивался признания жанра на национальном уровне.[Педру Арагау: исполнитель на мандолине]:
«Мы написали отчёт. Он подтвердил, что, хотя шоро и зародился в Рио-де-Жанейро в конце XIX века, в двадцатых-тридцатых годах он стал общенациональным жанром, и теперь его исполняют по всей Бразилии».
Кампус университета возле горы Сахарная голова – ещё один популярный центр шоро. Преподаватели здесь проводят еженедельные уроки игры на всех основных инструментах этого жанра.
Один из самых популярных инструментов среди студентов – четырёхструнная кавакинью.[Ана Рабеллу, преподавательница]:
«Кавакинью – маленький, и это преимущество: его легко транспортировать, и в нём много свинга, как в нашей бразильской музыке».
Кларнет занимает важное место в шоро уже более века. Сегодня студенты разучивают произведение одного из первых композиторов жанра – Хоакима Калладо.[Виктория Элиас, ученица]:
«Когда я узнала, что существует класс шоро, то была в восторге. Я записалась и влюбилась в этот жанр. Прошло два года, и я не намерена уходить».
Любители этого жанра надеются, что благодаря новому статусу музыка шоро никогда не канет в Лету.
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