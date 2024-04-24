В Эквадоре усилят борьбу с бандами: избиратели поддержали власти

Эквадорцы поддержали намерение правительства страны ужесточить меры безопасности для более эффективной борьбы с преступными бандами. 21..

Эквадорцы поддержали намерение правительства страны ужесточить меры безопасности для более эффективной борьбы с преступными бандами. 21 апреля в Эквадоре прошёл общенациональный референдум на эту тему.

Большинство избирателей проголосовали «за» по 9 из 11 вопросов. Два пункта, касающиеся экономических изменений, большой поддержки не нашли. Президент страны назвал результаты референдума победой.

[Даниэль Нобоа, президент Эквадора]:

«После того как страна сказала «да» будущему, у нас стало больше инструментов для расследования преступлений и ужесточения наказания для их исполнителей».

Более 70% избирателей одобрили создание военно-полицейских патрулей для борьбы с организованной преступностью. Пока это возможно только во время чрезвычайных ситуаций. Ещё 65% голосовавших поддержали экстрадицию эквадорцев, которых разыскивают за границей. При этом должны быть гарантированы гуманное отношение и исключение смертной казни. Оба предложения потребуют изменений в Конституции страны.

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Также в числе одобренных мер – увеличение сроков заключения за торговлю наркотиками, терроризм и убийства.

[Даниэль Нобоа, президент Эквадора]:

«Великую битву можно выиграть, если чётко представлять, за что и как сражаться. В это воскресенье эквадорский народ снова позволил нам внести ясность в то, как выиграть это великое сражение: при поддержке вооружённых сил и национальной полиции мы победим преступников».

Раньше Эквадор был одной из самых спокойных стран Южной Америки. Но в последние годы его захлестнула волна насилия. Он стал важным пунктом транзита наркотиков. Вооружённые банды борются за контроль над территориями и тюрьмами.

В начале января президент Эквадора объявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта». Он также приказал уничтожить все бандитские группировки. Те в ответ объявили войну правительству.

В прошлом году уровень убийств в Эквадоре достиг 40 смертей на 100 000 человек. Это один из самых высоких показателей в регионе.

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