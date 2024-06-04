Испанские и французские фермеры перекрыли дороги по обе стороны границы между Испанией и Францией. Движение блокируют..

Фермеры заблокировали дороги на границе Испании и Франции в преддверии выборов в ЕС

Испанские и французские фермеры перекрыли дороги по обе стороны границы между Испанией и Францией. Движение блокируют сотни тракторов. Аграрии устроили очередной протест в преддверии выборов в Европейский парламент. Хотят напомнить политикам о сельскохозяйственных законах ЕС, которые считают несправедливыми.

[Сильвен Фуррик, французский фермер]:

«Во Франции положение сельского хозяйства очень тяжёлое. Этой отраслью пренебрегали 20 лет или даже дольше. Поэтому мы должны быть здесь, чтобы бороться за будущее наших детей. И, между прочим, мы кормим людей».

Фермеры протестуют против экологических норм ЕС, бюрократии и несправедливой конкуренции, которая возникает из-за импорта более дешёвой продукции. Участники протеста требуют отдавать приоритет продукции местного производства, а также пересмотреть сельскохозяйственные налоги.

[Хосеп Хускафрасе, испанский фермер]:

«Впереди европейские выборы, так что давайте посмотрим, отнесутся ли наши политики серьёзно к сельскохозяйственному сектору и прислушаются ли к нашим требованиям». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы приехали сюда по простой причине. В числе прочего мы хотим продовольственного суверенитета, устранения бюрократии и обеспечения того, чтобы наша продукция имела ценность».

Фермеры также заблокировали дороги и на других пропускных пунктах между Испанией и Францией.

В начале года фермерские протесты прокатились по всему Евросоюзу. В ответ ЕС ослабил некоторые правила своей экологической политики, известной как «Зелёный курс». В частности, он исключил цель по сокращению выбросов углерода в сельском хозяйстве из своей дорожной карты по климату на 2040 год.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. Они станут первыми после «брексита».

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