Тайип Эрдоган: «Более 1000 членов ХАМАС находятся в больницах Турции»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что более 1000 членов военизированной палестинской группировки ХАМАС проходят лечение в больницах по всей Турции.

Выступая на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Анкаре, Эрдоган также выразил сожаление, что греческое правительство рассматривает группировку как террористическую.

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[Тайип Эрдоган, президент Турции]:«Я не считаю ХАМАС террористической организацией, и сегодня я слежу за ХАМАС шаг за шагом. В моей стране сейчас более 1000 членов ХАМАС находятся в больницах, и все они проходят лечение».

Турция осудила наступление Израиля на Газу, призвала к немедленному прекращению огня, прекратила всю торговлю с Израилем и объявила о своем решении присоединиться к иску Южной Африки в Международный суд о привлечении Израиля к ответственности за геноцид. В прошлом месяце Эрдоган принимал в Стамбуле делегацию ХАМАС, включая его лидера Исмаила Ханию. Тогда он назвал группировку «освободительным движением».

Между тем, улицы южного города Рафах в Газе опустели после того, как большинство палестинцев уехали в специальную зону для перемещённых лиц ближе к границе с Египтом.

[местная жительница]:«У меня нет выбора, как и у всех. Если бы был выбор, я бы не покинула свой дом. Но все ушли, поэтому я делаю то же самое. Что мне делать? Остаться одной? Мне страшно оставаться одной».

Последние несколько недель интенсивные бои происходят как на северной, так и на южной окраине сектора Газа. В итоге сотни тысяч палестинцев снова обратились в бегство, а международные организации предупреждают, что гуманитарный кризис может резко обостриться.

В понедельник израильские силы продвинулись глубоко в северные окраины сектора Газа, чтобы вернуть себе территорию, на которой, как они говорили несколько месяцев назад, они разгромили ХАМАС. В то же время на противоположном конце анклава танки и войска продвинулись через шоссе в Рафах.

Главное агентство ООН по оказанию помощи в Газе подсчитало, что около 360 000 человек покинули южный город с тех пор, как неделю назад израильские военные отдали свой первый приказ об эвакуации.

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