Массовые протесты охватили Венесуэлу после победы Николаса Мадуро на выборах

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо объявила о победе Эдмундо Гонсалеса на выборах президента. Оппозиции удалось получить доступ более чем к 73% бюллетеней. Результаты показали, что за Гонсалеса проголосовало 6 миллионов 270 тысяч избирателей, а за Мадуро – 2 миллиона 750 тысяч. [Эдмундо Гонсалес, кандидат в президенты Венесуэлы]:«Я хочу со всей ответственностью заявить венесуэльскому народу, что мы добьёмся уважения к вашей воле, которую вы выразили вашими голосами. Это единственный путь к миру. У нас в руках результаты подсчёта, которые показывают нашу безоговорочную и математически бесповоротную победу».

Ранее Национальный избирательный совет, лояльный правящей социалистической партии, заявил, что Мадуро получил 51% голосов, а Гонсалес – 44%. Однако совет не обнародовал результаты ни с одной машины для голосования.

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Сразу после этого по всей Венесуэле вспыхнули протесты, в том числе в Катии – бедном районе Каракаса, который известен как оплот чавистов и проправительственных сил.

[протестующий]:«Мы хотим свободы. Мы устали от этого правительства и хотим перемен. Мы хотим быть свободными в Венесуэле. Хотим, чтобы наши семьи вернулись, мы больше не хотим, чтобы они уезжали». [протестующая]:«Я пришла сюда одна, но со мной вся Катия, требующая свободы. Поэтому пусть Мадуро уходит вместе со всеми своими преступниками. Им дорога в тюрьму».

Между тем Мадуро заявил, что знает, как бороться с протестами и «победить насилие». В организации народных выступлений он обвинил силы, которые назвал «крайне правыми».

Тем временем, ООН призвала избирательный орган Венесуэлы опубликовать данные о подсчёте голосов, соблюдая полную прозрачность.

Правительства Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая выразили глубокую обеспокоенность и потребовали полного пересмотра результатов выборов в присутствии независимых наблюдателей.

Правительство Панамы объявило, что отзывает работников своих посольств и консульств из Венесуэлы и приостанавливает с ней дипломатические отношения.

Президент Мексики также не признал результаты выборов в Венесуэле и намерен ждать пересчёта голосов.

Если Мадуро снова вступит в должность президента, это станет его третьим сроком. В этом случае он пробудет главой государства ещё шесть лет.

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