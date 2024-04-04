Объяснения Израиля по поводу гибели семерых сотрудников гуманитарной организации в секторе Газа, в том числе австралийки..

Австралия недовольна объяснением Израиля и требует наказать виновных в гибели волонтёров в Газе

Объяснения Израиля по поводу гибели семерых сотрудников гуманитарной организации в секторе Газа, в том числе австралийки Зоми Франком – «недостаточно убедительны». Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Он по всей вероятности имел в виду комментарий премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в видеообращении во вторник. В нём тот сказал, что «такое случается на войне».

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[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:«Нас не устраивает заявление Израиля о том, что произошедшее – результат войны. Это противоречит гуманитарному праву. Нельзя, чтобы невинные палестинцы или люди, помогающие им, были вынуждены расплачиваться за действия террористической группировки ХАМАС».

Во вторник Израиль заявил, что совершил ракетный удар по автомобилю гуманитарной организации Всемирная центральная кухня по ошибке. Этот инцидент вызвал широкое осуждение со стороны США и ряда союзников Израиля.

Среди погибших были граждане Австралии, Великобритании и Польши, а также палестинцы и сотрудник с двойным гражданством США и Канады.

[Джессика Олни, подруга погибшей австралийки Зоми Франком]:«Нет слов. Это самые хорошие люди, выполняющие самую важную работу. И такие люди, как Зоми, очень самоотверженны и делают это только из-за своего человеколюбия. Другой причины нет».

Правительство Израиля пообещало провести независимое расследование.

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:«Мы хотим, чтобы ответственные понесли наказание, и чтобы их задержали и допросили».

Между тем, член военного Кабинета Израиля Бени Ганц призвал провести общенациональные выборы в сентябре. По его словам, правительство премьера Нетаньяху сталкивается с давлением внутри страны и за рубежом из-за войны в Газе.

[Бени Ганц, член военного Кабинета министров]:«Мы должны согласовать дату выборов в сентябре, то есть ближе к году войны».

По его мнению, согласованная дата выборов успокоит общество.

В последние дни тысячи израильтян выходили на улицы с требованием новых выборов. Многие критикуют Нетаньяху за то, что он и его правительство не прилагают больше усилий по освобождению 134 заложников, которые по прежнему находятся в руках ХАМАС.

Нетаньяху, который дольше всех занимает пост премьер-министра Израиля, неоднократно исключал возможность досрочных выборов. По его словам, это будет на руку только боевикам в Газе.

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