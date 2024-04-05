Озеро в Баварии стало фиолетовым из-за бактерий

В Баварии, известной красивыми ландшафтами, появилась ещё одна достопримечательность – фиолетовое озеро. Это бывший гипсовый карьер..

В Баварии, известной красивыми ландшафтами, появилась ещё одна достопримечательность – фиолетовое озеро. Это бывший гипсовый карьер близ города Фюссен.

Такое явление – временное. Поэтому туристы спешат им полюбоваться. Вода поменяла цвет из-за пурпурных бактерий.

[Леони фон Контцбрух, туристка]:

«Выглядит так, будто опрокинули ведро с фиолетовой краской». [Кристи Крафт, туристка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мне хотелось на это посмотреть, поскольку я не видела ничего подобного. Удивительно, на что способна природа. Бактерии! Я бы подумала, что кто-то подкрасил воду». [Гюнтер Крафт, турист]:

«Это выглядит очень красиво, когда смотришь с разных точек. Например, красивы фиолетовые участки воды, красиво и отражение. На это стоит посмотреть».

Пурпурные серные бактерии живут в тех слоях воды, где нет кислорода, но куда проникает свет. Иногда они поднимаются ближе к поверхности. Из-за этого вода выглядит фиолетовой.

[Анья Крафт, туристка]:

«Много лет назад я читала, что здесь такое бывает, но никогда раньше не видела. Поэтому, когда об этом написали в газете, мы сразу приехали. Это феноменально».

До этого карьер становился фиолетовым в 2020-м и 21-м годах.

Местные власти говорят, что бактерии не выделяют токсичных веществ и находиться рядом неопасно. Купаться ещё рано, так что проблем быть не должно, и до сих пор их не было. Цвет воды постепенно восстановится. Этот процесс могут ускорить дожди.

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