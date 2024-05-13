Двух редких бонго, выращенных в неволе, выпускают в заповедник Мавингу в Кении. Эти животные принадлежат роду..

В Кении выпустили в охраняемый заповедник двух редких лесных антилоп

[Роберт Арухо, руководитель проекта по спасению бонго]:

«Мы выпустили их в лесах горы Кения. Именно там раньше обитали бонго».

Двух редких бонго, выращенных в неволе, выпускают в заповедник Мавингу в Кении. Эти животные принадлежат роду лесные антилопы. В дикой природе осталось менее 100 бонго. В Кении уже 20 лет работают над тем, чтобы восстановить их популяцию.

Заповедник Мавингу окружён забором. Это помогает защитить бонго от хищников. Здесь антилопы учатся выживать в дикой природе. Смотрители постепенно уменьшают порцию еды, и бонго вынуждены сами добывать пищу. Со временем они освоятся, почувствуют силу и смогут даже противостоять хищным зверям.

Популяция бонго сократилась из-за охоты и браконьерства.

[Роберт Арухо, руководитель проекта по спасению бонго]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Затем, 1980 году, когда бонго уже были под угрозой, в Кении произошла вспышка чумы крупного рогатого скота. Погибло большинство копытных. Болезнь не пощадила и бонго».

Программу разведения бонго запустили в 2004 году. В заповеднике уже было 18 животных. Ещё столько же привезли из США. За прошедшие годы в заповедник выпустили 24 бонго.

[Роберт Арухо, руководитель проекта по спасению бонго]:

«Присутствие таких животных в этих высокогорных районах увеличит ценность местных лесов».

К 2025 году в заповедник выпустят ещё 50 бонго. Когда животных станет достаточно много, забор уберут.

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