В Кении выпустили в охраняемый заповедник двух редких лесных антилоп

Двух редких бонго, выращенных в неволе, выпускают в заповедник Мавингу в Кении. Эти животные принадлежат роду..
Дата загрузки: 2024-05-14
[Роберт Арухо, руководитель проекта по спасению бонго]:
«Мы выпустили их в лесах горы Кения. Именно там раньше обитали бонго».
Заповедник Мавингу окружён забором. Это помогает защитить бонго от хищников. Здесь антилопы учатся выживать в дикой природе. Смотрители постепенно уменьшают порцию еды, и бонго вынуждены сами добывать пищу. Со временем они освоятся, почувствуют силу и смогут даже противостоять хищным зверям.
Популяция бонго сократилась из-за охоты и браконьерства.
[Роберт Арухо, руководитель проекта по спасению бонго]:
«Затем, 1980 году, когда бонго уже были под угрозой, в Кении произошла вспышка чумы крупного рогатого скота. Погибло большинство копытных. Болезнь не пощадила и бонго».
Программу разведения бонго запустили в 2004 году. В заповеднике уже было 18 животных. Ещё столько же привезли из США. За прошедшие годы в заповедник выпустили 24 бонго.
[Роберт Арухо, руководитель проекта по спасению бонго]:
«Присутствие таких животных в этих высокогорных районах увеличит ценность местных лесов».
К 2025 году в заповедник выпустят ещё 50 бонго. Когда животных станет достаточно много, забор уберут.
Короткая ссылка на эту страницу: