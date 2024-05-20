Учёные: Испания станет «мировой столицей двух полных солнечных затмений»

Испания станет «мировой столицей двух полных солнечных затмений». Их можно будет наблюдать 12 августа 2026 года..
Дата загрузки: 2024-05-21
Испания станет «мировой столицей двух полных солнечных затмений». Их можно будет наблюдать 12 августа 2026 года и 2 августа 2027 года. Самым лучшим расположением станет остров Гран-Канария. Отсюда за звёздным небом наблюдают и испанские астрономы.
[Франк А. Родригес, астроном]:
«Канарские острова – астрономический рай. Здесь так же, как в Чили и на Гавайях, одно из лучших мест на планете для наблюдения за звёздами и изучения космоса. Небо здесь очень ясное и чистое. У нас низкий уровень светового загрязнения».
Учёные напоминают, что Канарские острова находятся в более низких широтах, чем континентальная Европа. А это значит, что отсюда видно больше созвездий. Этим небо Южного полушария отличается от неба Северного.
В апреле этого года над обширными территориями Северной Америки можно было наблюдать первое с 2017 года полное солнечное затмение. Это привлекло множество туристов. Астрономическое явление было видно в Мексике и 14 штатах США.
Учёные полагают, что в Испанию также приедет много поклонников солнечного затмения.
[Франк А. Родригес, астроном]:
«Испания получит большую пользу от предстоящих полных солнечных затмений. Мы сможем наблюдать два полных затмения подряд».
Полное солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа 2026 года, будет видно не только в Испании, но и в Гренландии, Исландии, России и Португалии. Частичное затмение увидят в других странах Европы, а также а Африке и Северной Америке. Кроме того, его будет видно в Тихом, Атлантическом и Северном Ледовитом океанах.
В 2027 году полное солнечное затмение увидят на юге Испании, в Марокко, Тунисе, Алжире, Ливии, Египте, Йемене, Сомали и Саудовской Аравии. Частичное затмение можно будет наблюдать в США, Канаде, некоторых странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.
Короткая ссылка на эту страницу: