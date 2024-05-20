Учёные: Испания станет «мировой столицей двух полных солнечных затмений»

Испания станет «мировой столицей двух полных солнечных затмений». Их можно будет наблюдать 12 августа 2026 года..

Испания станет «мировой столицей двух полных солнечных затмений». Их можно будет наблюдать 12 августа 2026 года и 2 августа 2027 года. Самым лучшим расположением станет остров Гран-Канария. Отсюда за звёздным небом наблюдают и испанские астрономы.

[Франк А. Родригес, астроном]:

«Канарские острова – астрономический рай. Здесь так же, как в Чили и на Гавайях, одно из лучших мест на планете для наблюдения за звёздами и изучения космоса. Небо здесь очень ясное и чистое. У нас низкий уровень светового загрязнения».

Учёные напоминают, что Канарские острова находятся в более низких широтах, чем континентальная Европа. А это значит, что отсюда видно больше созвездий. Этим небо Южного полушария отличается от неба Северного.

В апреле этого года над обширными территориями Северной Америки можно было наблюдать первое с 2017 года полное солнечное затмение. Это привлекло множество туристов. Астрономическое явление было видно в Мексике и 14 штатах США.

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Учёные полагают, что в Испанию также приедет много поклонников солнечного затмения.

[Франк А. Родригес, астроном]:

«Испания получит большую пользу от предстоящих полных солнечных затмений. Мы сможем наблюдать два полных затмения подряд».

Полное солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа 2026 года, будет видно не только в Испании, но и в Гренландии, Исландии, России и Португалии. Частичное затмение увидят в других странах Европы, а также а Африке и Северной Америке. Кроме того, его будет видно в Тихом, Атлантическом и Северном Ледовитом океанах.

В 2027 году полное солнечное затмение увидят на юге Испании, в Марокко, Тунисе, Алжире, Ливии, Египте, Йемене, Сомали и Саудовской Аравии. Частичное затмение можно будет наблюдать в США, Канаде, некоторых странах Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии.

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