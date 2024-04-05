Кот нашёлся через полтора года после исчезновения

Минди Кринер с мужем Люком взяли питомца по кличке Кот из приюта в штате Вирджиния. Сначала Кот был очень пугливым: сидел в углу, наблюдая за игрой других питомцев, не решаясь подойти.



Через некоторое время он освоился: стал бродить по дому и исследовать окрестности. Однажды Минди позвала Кота домой, но тот не пришёл.



Минди дала объявление о пропаже в соцсети на страничке «Пропавшие и найденные домашние животные». Супруги выставили лоток с кошачьим туалетом во дворе, надеясь, что Кот придёт на запах. Они установили домики для животных по всему району и попросили друзей их проверять. Также супруги развесили объявления и сами тожк искали Кота, но так и не нашли.

Через 536 дней после пропажи питомца Минди позвонили из службы контроля за животными и сообщили, что Кот нашёлся. Ей сказали, что мужчина, который считал Кота бездомным, подкармливал его больше года. Но, когда Кот попал под машину и выжил, мужчина обратился в службу контроля за животными. Там выяснилось, что питомец чипирован и у него есть хозяин.



Минди с мужем поехали к этому человеку домой. Когда они приехали, Кот ел на крыльце.

«Я села на ступеньки и ждала, пока он сам ко мне подойдёт. Он забрался на колени и замурлыкал», – вспоминает Минди. Взяв найдёныша на руки Минди пошла к машине. Услышав голос хозяина, Кот заурчал ещё громче.



Дома Кот сразу освоился. Он поприветствовал своих пушистых друзей и стал вести себя, как и раньше. «Я надеюсь, что наша история даст надежду людям, потерявшим питомцев. А те, кто случайно взял чужое животное, проверят, есть ли чип, чтобы оно смогло вернуться к хозяевам, и люди обрадовались, как мы», – сказала Минди.