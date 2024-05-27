Три поросёнка и асаны: йога со свиньями становится всё популярнее

Этим трём поросятам не до строительства домиков. Они пришли на занятия йогой в американском городке Спенсер..
Дата загрузки: 2024-05-27
«Самое лучшее в йоге с поросятами – это, конечно, поросята. Они милые и забавные. И как раз тогда, когда чувствуешь изнеможение, подходит замечательный гость, и можно остановиться, не выглядя при этом лодырем. Да, они очаровательные». [Эми Финкель, участница занятий йогой]:
«Самым ярким в занятиях было видеть, как поросята бегают, какие они радостные и счастливые. И очень грустно стало, когда всё закончилось, поскольку время пролетело очень быстро».
В США занятия йогой с поросятами становятся всё популярнее. Места раскупают мгновенно. Люди готовы тратить на дорогу полтора-два часа, лишь бы побыть в свинском обществе.[Кэролайн Браун, участница занятий йогой]:
«Здесь всё время бегали три поросёнка, а также коза и два кролика. Так что атмосфера для занятий йогой очень весёлая и расслабляющая, и совершенно точно снимающая стресс».
Занятие йогой длится около часа. Кто хочет, может прерваться, чтобы поиграть с животными. До занятия организаторы раздают участникам угощения. Ими можно кормить питомцев. После йоги тренер даёт ещё минут 15 на общение с поросятами, кроликами и козой.
Специалисты говорят, что такие занятия полезны для всех участников. Людям это помогает успокоиться и снять напряжение, а питомцы не чувствуют себя одинокими.
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