Студенты-медики исполняют музыку для пациентов в больниц

Спокойная и воодушевляющая мелодия звучит в коридорах больницы в австралийском городе Голд-Кост. Исполняет успокаивающую музыку струнный..

Спокойная и воодушевляющая мелодия звучит в коридорах больницы в австралийском городе Голд-Кост. Исполняет успокаивающую музыку струнный квартет. А состоит он из студентов-медиков, которые учатся на втором курсе.

Раз в две недели они выступают в онкологическом отделении.

[Эми Ли, студентка-медик]:

«Мы нашли несколько человек, которые играют на струнных инструментах. Наша цель – создать ансамбль, чтобы общаться и играть. И мы хотели сделать что-нибудь хорошее с помощью нашей музыки».

Концерты нравятся и пациентам, и посетителям, и персоналу.

[Кевин Уэйн Китинг, пациент]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я думал, что попал в какое-то другое место. Я знаю, что нахожусь не в концертном зале, но услышал живую музыку. А её всегда можно отличить от той, что слышится из динамиков». [Лора Стрейндж, сотрудница больницы]:

«Музыка приносит им радость, вселяет чувство общности и сопричастности. И это касается как слушающих, так и исполняющих музыку».

У студентов плотный график – лекции, тренинги, исследования и стажировка. Выделить время на концерты непросто. Но они верят, что усилия того стоят.

[Рё Такамидзава, студент-медик]:

«Часто в медицине, если не уделяешь времени волонтёрству, то тратишь его только на учёбу. Думаю, добровольная помощь – это прекрасная возможность сделать шаг назад и принести пользу».

Ну а пациенты говорят, что для них сейчас нет ничего лучше, чем насладиться прекрасной живой музыкой струнного квартета.

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