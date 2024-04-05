Студенты-медики исполняют музыку для пациентов в больниц

Спокойная и воодушевляющая мелодия звучит в коридорах больницы в австралийском городе Голд-Кост. Исполняет успокаивающую музыку струнный..
Дата загрузки: 2024-04-05
Раз в две недели они выступают в онкологическом отделении.
[Эми Ли, студентка-медик]:
«Мы нашли несколько человек, которые играют на струнных инструментах. Наша цель – создать ансамбль, чтобы общаться и играть. И мы хотели сделать что-нибудь хорошее с помощью нашей музыки».
Концерты нравятся и пациентам, и посетителям, и персоналу.
[Кевин Уэйн Китинг, пациент]:
«Я думал, что попал в какое-то другое место. Я знаю, что нахожусь не в концертном зале, но услышал живую музыку. А её всегда можно отличить от той, что слышится из динамиков».[Лора Стрейндж, сотрудница больницы]:
«Музыка приносит им радость, вселяет чувство общности и сопричастности. И это касается как слушающих, так и исполняющих музыку».
У студентов плотный график – лекции, тренинги, исследования и стажировка. Выделить время на концерты непросто. Но они верят, что усилия того стоят.
[Рё Такамидзава, студент-медик]:
«Часто в медицине, если не уделяешь времени волонтёрству, то тратишь его только на учёбу. Думаю, добровольная помощь – это прекрасная возможность сделать шаг назад и принести пользу».
Ну а пациенты говорят, что для них сейчас нет ничего лучше, чем насладиться прекрасной живой музыкой струнного квартета.
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