В Словакии поезд врезался в автобус: есть жертвы

На юге Словакии произошла серьёзная железнодорожная авария. Международный пассажирский поезд столкнулся с рейсовым автобусом. [Растислав Полакович,..
Дата загрузки: 2024-06-28
[Растислав Полакович, замглавы полиции Словакии]:
«Авария случилась на железнодорожном переезде. Автобус развалился на две части».
Сообщается о шестерых погибших. Все они – пассажиры автобуса. Ещё столько же человек пострадали. Некоторые из них – в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших – машинист поезда и водитель автобуса. Машинист, гражданин Чехии, отделался лёгкими ожогами.
[Матуш Шутай-Эшток, министр внутренних дел Словакии]:
«Жизни водителя автобуса тоже ничто не угрожает. Он был среди тех, кого доставили в больницу».
Авария произошла близ города Нове-Замки в 110 километрах от Братиславы около шести часов вечера по местному времени. Поезд следовал из столицы Чехии Праги в столицу Венгрии Будапешт.
В составе ехало 200 человек. В автобусе было девять человек.
Причины аварии пека неизвестны. Ведётся следствие.
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