В Словакии поезд врезался в автобус: есть жертвы

[Растислав Полакович, замглавы полиции Словакии]:

«Авария случилась на железнодорожном переезде. Автобус развалился на две части».

На юге Словакии произошла серьёзная железнодорожная авария. Международный пассажирский поезд столкнулся с рейсовым автобусом.

Сообщается о шестерых погибших. Все они – пассажиры автобуса. Ещё столько же человек пострадали. Некоторые из них – в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших – машинист поезда и водитель автобуса. Машинист, гражданин Чехии, отделался лёгкими ожогами.

[Матуш Шутай-Эшток, министр внутренних дел Словакии]:

«Жизни водителя автобуса тоже ничто не угрожает. Он был среди тех, кого доставили в больницу».

Авария произошла близ города Нове-Замки в 110 километрах от Братиславы около шести часов вечера по местному времени. Поезд следовал из столицы Чехии Праги в столицу Венгрии Будапешт.

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В составе ехало 200 человек. В автобусе было девять человек.

Причины аварии пека неизвестны. Ведётся следствие.

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