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В Непале два автобуса смыло в реку оползнем

В Непале два автобуса смыло в реку оползнем

В Непале продолжаются поиски на реке, где оползнем снесло в реку два автобуса с пассажирами. Работу..

Дата загрузки: 2024-07-16

В Непале два автобуса смыло в реку оползнем
В Непале продолжаются поиски на реке, где оползнем снесло в реку два автобуса с пассажирами. Работу спасателей затрудняют непрекращающийся дождь и новые оползни.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи по местному времени примерно в 120 километрах от Катманду на шоссе, соединяющем столицу с южными регионами страны. Пока не нашли ни пассажиров, ни самих автобусов. По всей видимости, их унесло сильным течением разлившейся реки Тришули.

При этом три человека смогли выжить. Их доставили в больницу.

[Джугасар Рая Ядав, выживший пассажир]:
«Внезапно посыпались грязь и мусор. Мы выпрыгнули из автобуса, когда он начал крениться. Я и ещё пять человек оказались спереди автобуса, но выжить смогли только трое из нас. В нашем автобусе было около 35 человек».

В целом пропавшими без вести числятся 62 человека. Среди них семеро граждан Индии. Их ищут более 500 спасателей, включая водолазов.

Реки Непала, как правило, очень быстрые из-за горного рельефа. С июня по сентябрь в стране – сезон дождей. Из-за этого реки разлились, вода в них стала мутной, а течение – ещё сильнее. Это ещё больше затрудняет поиски.

В целом за этот сезон муссонных ливней в Непале уже подтверждена гибель более чем 90 человек.
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