На севере Индии автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье. Машина пролетела вниз по крутому склону около..

Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии: 22 погибших

[выживший]:

«Автобус ехал под гору, и водитель стал переключать скорость. У него не получилось, и на повороте скорость резко возросла. К нам приближался автомобиль, водитель не справился с управлением, и автобус сорвался в ущелье. Я стоял у двери и успел выпрыгнуть. Я только немного скатился по склону горы».

На севере Индии автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье. Машина пролетела вниз по крутому склону около 45 метров. Сообщается о 22 погибших.

Инцидент произошёл близ города Джамму в штате Джамму и Кашмир. 60 человек доставили в две местные больницы.

[Ракеш Кумар, должностное лицо района Джамму]:

«О них заботятся, и врачи пытаются стабилизировать их состояние. Среди них есть женщины и дети».

Автобус вёз паломников из штата Уттар-Прадеш к храму индуистского божества Шивы Шив-Хори.

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