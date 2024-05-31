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Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии: 22 погибших

Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии: 22 погибших

На севере Индии автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье. Машина пролетела вниз по крутому склону около..

Дата загрузки: 2024-05-31

Автобус с паломниками упал в ущелье в Индии: 22 погибших
На севере Индии автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье. Машина пролетела вниз по крутому склону около 45 метров. Сообщается о 22 погибших.

[выживший]:
«Автобус ехал под гору, и водитель стал переключать скорость. У него не получилось, и на повороте скорость резко возросла. К нам приближался автомобиль, водитель не справился с управлением, и автобус сорвался в ущелье. Я стоял у двери и успел выпрыгнуть. Я только немного скатился по склону горы».

Инцидент произошёл близ города Джамму в штате Джамму и Кашмир. 60 человек доставили в две местные больницы.

[Ракеш Кумар, должностное лицо района Джамму]:
«О них заботятся, и врачи пытаются стабилизировать их состояние. Среди них есть женщины и дети».

Автобус вёз паломников из штата Уттар-Прадеш к храму индуистского божества Шивы Шив-Хори.

Подобные ДТП на дорогах Индии бывают часто. Всему виной – плохое состояние дорог, устаревшие машины и некомпетентность водителей.
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