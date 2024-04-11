Йогу включили в расписание уроков одной из школ столицы Косово

На этом уроке в одной из школ столицы Косово нет парт и учебников. Детям нужны только..

На этом уроке в одной из школ столицы Косово нет парт и учебников. Детям нужны только коврики. Занятие по йоге включили в школьную программу.

Дважды в неделю дети с 6-го по 8-й класс приходят на урок к преподавателю Флаки Балиу. Она работает здесь уже два года и видит большие перемены в школьниках.

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[Флаки Балиу, инструктор йоги]:«Моя цель состояла в том, чтобы научить их базовым вещам и обеспечить их личное благополучие. Я даю им рекомендации о том, что они могут сделать для своего психического, эмоционального и физического здоровья. В первый год для них это было что-то очень новое, они были не очень информированы. Но со временем они поняли, чем мы занимаемся».

Флаки говорит, что изначально курс был тестовым. Однако спустя год дети попросили оставить йогу в расписании.

[Флаки Балиу, инструктор йоги]:«Детям нравится, потому что большинство уроков сложные. А тут у них нет ни столов, ни стульев. Они чувствуют себя здесь гораздо свободнее».

Дети говорят, что плавные движения и позы помогают им успокоить мысли и избавиться от стресса.

[Уликс Фетаху, школьник]:«Йога мне очень помогает, она меня расслабляет, я спокоен, когда делаю эти упражнения. Она очень помогает мне в учёбе и в школьных предметах». [Бардха Салиху, школьница]:«Мне йога очень нравится, она успокаивает. Мы занимаемся уже некоторое время, и это нам очень помогает. Мы заметили, что когда потом занимаемся другими делами, настроение у нас лучше, и мы спокойнее».

Занятия йогой посетили более 200 школьников. Курс стартовал после пандемии.

[Шпреса Шала, директор школы]:«Дети говорят, что во время экзаменов уровень стресса стал ниже благодаря некоторым техникам, которым они научились, особенно технике дыхания, а также физическим движениям, поскольку мы живём в очень технологическую эпоху».

Программа стала настолько успешной, что теперь её планируют внедрять и другие школы Косово.

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