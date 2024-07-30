В Париже дважды отменили тренировки по триатлону из-за грязной воды в Сене

Организаторы Игр в Париже уже два раза отменили тренировки триатлонистов из-за грязной воды в Сене. Недавно..
Дата загрузки: 2024-07-31
Организаторы Игр в Париже уже два раза отменили тренировки триатлонистов из-за грязной воды в Сене. Недавно в столице Франции прошли проливные дожди, поэтому качество воды стало хуже. Кроме того, поднялся её уровень и усилилось течение.
[Этьен Тобуа, глава оргкомитета «Париж-2024»]:
«Надо подождать. Мы не создаём фантастических сценариев. Мы очень уважаем спортсменов. Они – сердце Олимпийских игр».
Сейчас в столицу пришла жара. По словам главы оргкомитета «Париж-2024», уровень воды в Сене быстро снижается и скорость течения уже не превышает нормы. Он также ожидает, что на солнце бактерий станет меньше и качество воды улучшится. Тогда соревнования пройдут вовремя.
[Этьен Тобуа, глава оргкомитета «Париж-2024»]:
«Сейчас я не стану называть никаких цифр. Исследование (качества воды) продолжается. Мы получаем разные результаты и проводим разные анализы в течение дня».
На случай критической ситуации у оргкомитета есть запасной план. Соревнования либо перенесут на более позднюю дату, либо проведут их в другом месте.
Правительство Франции потратило примерно 1,4 миллиарда долларов на строительство новой инфраструктуры, чтобы сократить объём сточных вод, попадающих в Сену. Власти Парижа даже планируют открыть три места для купания к июню следующего года.
Соревнования по триатлону включают в себя плавание, велогонку и бег. Тренировки по другим дисциплинам прошли вовремя.
На Олимпиаде также отменяли соревнования по скейтбордингу и теннису. Виной этому стал дождь.
Игры в Париже открылись 26 июля. Они продлятся до 11 августа.
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