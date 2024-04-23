Национальный балет Грузии привёз танцевальное представление в Боснию

Артисты Национального балета Грузии «Сухишвили» кружатся и танцуют, демонстрируя выдающиеся атлетические навыки. Этот концерт в Сараево..

Артисты Национального балета Грузии «Сухишвили» кружатся и танцуют, демонстрируя выдающиеся атлетические навыки. Этот концерт в Сараево – первое выступление труппы на сцене в Боснии и Герцеговине.

Шоу включает почти два часа фольклорных танцев. Мужчины выполняют захватывающие прыжки и трюки, а также сражаются на мечах, а женщины буквально плывут по сцене под звуки музыки.

Танцевальная труппа стала одной из визитных карточек Грузии. Она отражает национальный характер и историю страны.

Балет был основан почти 80 лет назад супружеской парой Ильёй Сухишвили и Нино Рамишвили. Труппой до сих пор управляют потомки основателей.

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[Нино Сухишвили, внучка основателей и директор труппы]:«Наша танцевальная труппа – государственная. Но это также и семейный бизнес, потому что три поколения моей семьи посвятили свою жизнь этой труппе. Она для меня очень важна».

Директор труппы и внучка основателей говорит, что программа состоит более чем из 12 различных танцевальных номеров. Все со сменой костюмов. Это как сказка о Грузии.

Её брат и главный хореограф труппы Илико Сухишвили говорит, что, хотя зрители в разных странах по-разному реагируют на их программу, реакция всегда эмоциональная и позитивная.

[Илико Сухишвили, главный хореограф труппы]:«Мы, артисты, очень остро чувствуем эти эмоции от зрителей, мы можем всё это ощутить. И этот контакт очень для нас важен».

Поддержание высочайшего качества шоу, благодаря которому «Сухишвили» известен во всём мире, – тяжёлая работа для участников труппы.

Это ежедневные пятичасовые репетиции в течение рабочей недели, выступления по выходным в Грузии и множество гастролей по всему миру.

Однако реакция публики того стоит, говорит танцовщица Ана Коридзе.

[Ана Коридзе, танцовщица]:«Мы всегда жертвуем своим временем, энергией и всем, что у нас есть, но, в конце концов, когда шоу заканчивается и публика аплодирует и кричит, это очень приятно».

В этом плане Босния не разочаровала. После выступления грузинских артистов вознаградили долгими аплодисментами и восторженными возгласами.

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