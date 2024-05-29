Десятки тысяч детей на юге Бразилии уже месяц не ходят в школу из-за катастрофических наводнений. Некоторые..

Бразильские дети уже месяц не ходят в школу из-за ливней

Десятки тысяч детей на юге Бразилии уже месяц не ходят в школу из-за катастрофических наводнений.

Некоторые школы затоплены, некоторые оборудовали под временные убежища для переселенцев.

Более чем из 2000 государственных школ в штате Риу-Гранди-ду-Сул закрытой остаётся почти пятая часть. Это затрагивает около 185 000 учащихся.

[Ракель Тейшейру, глава Министерства образования штата]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Дожди, начавшиеся в конце апреля, привели к рекордному разливу рек и озёр в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. В результате наводнений погибло, по меньшей мере, 169 человек. Более 580 000 стали вынужденными переселенцами.

Эта школа в столице штата, городе Порту-Алегри, как и многие другие, частично остаётся под водой. Рядом находится река Гуайба, уровень воды в которой всё ещё на опасной отметке.

А это другая школа в том же городе. Здесь директор надеется, что уроки удастся возобновить уже в начале июня. Школьники очень этого ждут.

[София Соуза, школьница]:

«То, что мы столкнулись с такой ситуацией в последний год обучения в школе, а также потеряли последние годы обучения в начальной школе из-за COVID-19, очень нас расстраивает». [Марсиу Фрейтас, директор школы]:

«Нет времени страдать – если потерпел неудачу, то быстро вставай. Это жизнь в системе образования. В государственном образовании полно проблем, не таких больших, как эта, но проблем много, и я надеюсь, что мы справимся».

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