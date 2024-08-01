Ожесточённые протесты на Даунинг-стрит в Лондоне вслед за убийством трёх детей в городе Саутпорт. Протестующие вступают..

В Лондоне вспыхнули беспорядки после резни на танцевальном занятии для детей в Саутпорте

Ожесточённые протесты на Даунинг-стрит в Лондоне вслед за убийством трёх детей в городе Саутпорт. Протестующие вступают в стычки с полицией. Та производит аресты.

Беспорядки вспыхнули в связи с тем, что 17-летнего злоумышленника посчитали мусульманином. Об этом написали в соцсетях. Подозреваемый арестован. Его личность пока не раскрывается. Сообщается лишь, что он родился в графстве Ланкашир. При этом в СМИ просочилась информация, что его родители, якобы – беженцы из африканской страны.

Ранее ожесточённые стычки произошли в городе Саутпорт, где случилось нападение. Протестующие поджигали полицейские фургоны, а также бросали в стражей порядка камни и кирпичи. 39 полицейских получили ранения. 27 из них доставили в больницу.

Резню подросток устроил в понедельник. Он ворвался в помещение, где проходило групповое занятие для детей 6-11 лет на тему йоги и танцев американской поп-певицы Тейлор Свифт.

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Ему предъявят обвинения в трёх убийствах и десяти покушениях на убийство. Жертвами нападавшего стали три девочки в возрасте шести, семи и девяти лет.

[Урсула Дойл, представительница прокуратуры]:«17-летнему парню из Бэнкса предъявлены обвинения в убийствах Биби, Элси Дот и Элис. Обвинения в связи с трагическим инцидентом в Саутпорте в понедельник 29 июля будут по десяти пунктам, включая покушение на убийство и хранение режущего предмета. Имя 17-летнего юноши не может быть названо по юридическим причинам, так как ему ещё нет 18 лет».

Соболезнования семьям жертв и пострадавших выразил премьер-министр Кир Стармер. Он также посетил место трагедии.

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