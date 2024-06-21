Поклонники йоги празднуют летнее солнцестояние на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Занятия начинаются с утра. Несмотря на жару,..

Поклонники йоги празднуют день летнего солнцестояния на Таймс-сквер в Нью-Йорке

[участник занятий йогой]:

«Летом здесь всегда жарко, это нормально. Это Нью-Йорк. Мы справимся».

Поклонники йоги празднуют летнее солнцестояние на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Занятия начинаются с утра. Несмотря на жару, к ним присоединились десятки людей.

В течение дня на Таймс-сквер пройдут семь бесплатных занятий йогой. Вести их будут разные инструкторы.

[Дуглас Стюарт, организатор]:

«Вокруг движение, шум, бетон, голуби. Здесь есть всё, что только можно себе представить. Процесс занятий йогой заключается в осознании того, что нас окружает, а также в путешествии внутрь себя в поисках источника спокойствия и удовлетворённости».

Занятия йогой в день летнего солнцестояния здесь проводят уже в 22-й раз. Некоторые участники присоединяются несколько лет подряд.

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Йога зародилась в Индии. Она включает в себя духовные и физические практики, которые помогают укрепить тело и улучшить здоровье, а также достичь хорошего умственного и душевного состояния.

В 2014 году ООН объявила 21 июня Международным днём йоги. Такое предложение внёс премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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