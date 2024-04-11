Торнадо разрушил магазин в Хьюстоне

Торнадо обрушился на город Хьюстон в американском штате Техас. Причём, достаточно точечно. Смерч приземлился на короткое..

Торнадо обрушился на город Хьюстон в американском штате Техас. Причём, достаточно точечно. Смерч приземлился на короткое время и разрушил магазин автомобильных шин. Обошлось без жертв.

Пострадал также находящийся рядом мексиканский ресторан. У него сдуло часть крыши.

[Нэнси Гузман, дочь владельца ресторана]:

«Утром нам позвонили насчёт разрушенного магазина «Файерстоун» прямо перед нашей локацией. Торнадо также пронёсся по Бурбон-стрит прямо рядом с нами, и весь мусор летел куда попало. <…> В результате в нашем главном зале и в офисе появилось несколько дыр».

По данным национальной метеослужбы, это был торнадо EF-1. Максимальная скорость ветра достигала 144 километров в час.

[Нэнси Гузман, дочь владельца ресторана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы стараемся сохранять позитивный настрой, насколько это возможно. У нас ущерб не слишком большой, но мы поддерживаем наших соседей на Бурбон-стрит и в «Файерстоуне» – им досталось сильнее».

Вместе с торнадо на этот район Хьюстона обрушились грозы. В результате более 100 000 жителей остались без электричества.

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