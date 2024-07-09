На Техас обрушился мощный ураган «Берил»

По берегу Мексиканского залива в американском штате Техас ударил мощный ураган «Берил». Он принёс с собой..

По берегу Мексиканского залива в американском штате Техас ударил мощный ураган «Берил». Он принёс с собой сильный ветер, опасные штормовые нагоны и проливные дожди. Известно о трёх жертвах: один человек утонул в подземном переходе, а двое погибли, когда на их дома упали деревья.

Сильно пострадали города Галвестон, Сарджент, Лейк-Джексон и Фрипорт. В Галвестоне улицы превратились в реки.

[Джо Сесил, житель Галвестона]:

«Нельзя проехать и двух кварталов. Машинам не проехать, и так повсюду. У нас здесь обширная низина. Такая ситуация и на другой стороне, повсюду. Всё довольно плохо. Оборванные линии электропередачи, поваленные деревья, сломанные заборы, мусор и прочее, повсюду обломки. И вода, много воды».

Из-за буйства стихии в Техасе остались без электричества более двух миллионов домов. Повреждены десять линий электропередачи. В основном из-за того, что на провода падали сломанные деревья. Местами выпало до 30 сантиметров осадков. Власти выпустили предупреждение о возможных наводнениях.

[Доминик Уокер, житель Остина]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Утром мы проснулись от ужасной сырости и влажности в комнате. После отключения электричества всё начало пропитываться влагой, так что сейчас всё насквозь мокрое». [Грэг Хэрринг, житель Остина]:

«Было шумно. Электроэнергию отключили около 2 часов ночи. После этого кондиционер затих, и были слышны только ветер и дождь, бьющий в окно».

Власти штата обещают быстро восстановить подачу электроэнергии. Устранять повреждения будут 11 500 человек.

В аэропортах Техаса отменили почти 1800 рейсов. Несколько нефтяных компаний приостановили работу на вышках.

«Берил» стал самым ранним ураганом 5-й категории в сезоне ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений. От него уже пострадали острова в Карибском море, а также полуостров Юкатан в Мексике. Добравшись до Техаса, «Берил» ослаб до 1-й категории. Позже он превратился в тропическую депрессию, а потом ослаб до посттропического циклона.

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