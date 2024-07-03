В Найроби – столице Кении – мирно проходившая антиправительственная демонстрация переросла в насилие, беспорядки и вандализм...

В Кении антиправительственный протест перерос в беспорядки и насилие

В Найроби – столице Кении – мирно проходившая антиправительственная демонстрация переросла в насилие, беспорядки и вандализм. Протестующие начали забрасывать полицейских камнями. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и водомёты. Среди протестующих есть пострадавшие, но их число не сообщают.

Местные торговцы возмущены тем, что нарушители порядка мешают нормальной работе и посягают на чужое имущество.

[Абди Омар, владелец магазина]:

«Я продаю одежду и обувь и не могу согласиться с тем, что (участники беспорядков) не дают мне работать. Теперь я должен защищать себя и свой бизнес, поэтому несу эту палку. Я готов на всё, чтобы защитить свой магазин».

Кенийцы продолжают выступать против налоговой реформы. Ранее протесты вспыхнули 25 июня после того, как парламент принял законопроект о повышении налоговых сборов на определённые виды товаров и услуг. Тысячи возмущённых демонстрантов прорвались к зданию законодательного органа и подожгли его. В ходе беспорядков погибли около 20 человек, более 160 пострадали.

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Президент Кении заявил, что не станет подписывать новый закон, и призвал протестующих к диалогу. Однако молодые кенийцы, которые в основном и участвуют в протестах, больше не доверяют главе государства и требуют его отставки.

[Фои Вамбуи, активистка]:

«Мы устали от постоянной лжи, от того, что нас держат за дураков. Но мы образованные люди и точно знаем, чего хотим и что должно происходить в этой стране. Власти обещают одно, а делают другое. Нас это не устраивает, мы устали от разговоров и от создания комиссий для работы с молодёжью. Мы устали и хотим действий».

При этом протестующие говорят, что хотят действовать мирно. По их словам, это власти подсылают зачинщиков беспорядков.

[Фои Вамбуи, активистка]:

«Со временем мирные протестующие перестали приезжать в город, и мы прекратили выполнять свои гражданские обязанности. Сейчас мы видим, что становится больше хулиганов, которым платят за то, чтобы они приходили и разрушали всё, что мы пытаемся сделать. И, честно говоря, это очень прискорбно, потому что мы это делаем не только для молодёжи. Это касается всех».

Кенийский президент объясняет, что повысить налоги необходимо для того, чтобы пополнить казну. Госдолг Кении составляет 78 миллиардов долларов. Глава страны заявил, что из-за отмены нового закона придётся занять ещё почти восемь миллиардов долларов.

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