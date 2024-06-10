Дубай создал самый глубокий в мире бассейн в виде затонувшего города

Добро пожаловать в самый глубокий бассейн в мире. Его создали в Дубае в Объединённых Арабских Эмиратах...

Добро пожаловать в самый глубокий бассейн в мире. Его создали в Дубае в Объединённых Арабских Эмиратах. И он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий бассейн для дайвинга. [Джаррод Яблонски, директор Deep Dive Dubai]:«Это самый глубокий объект в мире: 60 метров, или 200 футов. И это крупнейший в мире глубоководный бассейн. Его объём – 15 миллионов литров».

Объёма воды, который закачивают в бассейн, хватило бы, чтобы заполнить шесть бассейнов олимпийского размера.

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На глубине дайверы могут найти затонувшие автомобили, мотоциклы, бильярдные столы и аркадные игры.

Также под водой можно услышать звуки китов или даже свои любимые песни.

Deep Dive Dubai уже стал звездой в социальных сетях: знаменитости публикуют видео своих погружений, а пары устраивают фотосессии помолвок под водой.

Бассейн стал популярным аттракционом среди опытных дайверов и тех, кто только начинает учиться. Здесь также организовали курсы.

[Джаррод Яблонски, директор Deep Dive Dubai]:«В моей индустрии подводного плавания нечасто случается что-то настолько грандиозное. Для меня, человека, который так увлечён подводным миром, было очень приятно создать среду, которая позволяет погружаться безопасно и комфортно».

Популярность подводного плавания в ОАЭ растёт: большое сообщество дайверов активно обучает новичков, а также организует поездки в разные эмираты.

При этом страна находится на берегу Персидского и Оманского заливов, что обеспечивает множество мест для дайвинга.

Дубай уже давно стремится создавать всё самое большое в мире. К примеру, самый высокий в мире небоскрёб. Теперь список пополнил ещё и самый глубокий бассейн.

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