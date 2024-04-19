Осьминоги помогли в создании мощных присосок

Специалисты по робототехнике из Бристольского университета в Великобритании черпают вдохновение у осьминогов. Они создают роботизированные версии..

Специалисты по робототехнике из Бристольского университета в Великобритании черпают вдохновение у осьминогов. Они создают роботизированные версии присосок этих головоногих.

[Тяньци Юэ, сотрудник университетской лаборатории робототехники]:

«Эта присоска отличается от предыдущих разработок, поскольку обладает сверхсильной адаптивной способностью присасываться к сложным поверхностям. Мы знаем, что присоски очень хорошо прилипают к плоским и гладким поверхностям, но к сложным, сильно изогнутым или шероховатым не могут. Так что этот вид присосок решает эту проблему и может прочно прилипать, например, к камням и дереву».

В искусственных присосках создали несколько слоёв из мягких материалов, также использовали жидкий раствор для имитации мускулатуры и слизистых структур биологических присосок.

По словам разработчика, применение жидкого уплотнения улучшает прилипание присосок к сложным поверхностям.

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[Тяньци Юэ, сотрудник университетской лаборатории робототехники]:

«Мы знаем, что в природе существует множество организмов с мягким телом. Осьминоги, улитки и некоторые виды рыб могут присасываться к неровным поверхностям. Например, к камням на морском берегу и некоторым видам раковин. Поэтому мы черпали вдохновение у этих существ и обнаружили, что они могут использовать свои мышцы и эпителий, а также уникальный механизм выделения слизи для хорошего прилипания».

Теперь исследователи планируют использовать датчики внутри присосок, чтобы их действие стало ещё более похожим на работу щупалец осьминогов.

Каждая присоска сможет определять сопротивление, давление и силу прижатия, необходимые для каждого объекта.

[Тяньци Юэ, сотрудник университетской лаборатории робототехники]:

«Когда тянешь за присоску или прикладываешь её к поверхности, робот чувствует деформацию диска присоски, поэтому он будет менять форму и силу прижатия на этом участке».

Исследователи планируют создать роботов с большим количеством присосок для применения в промышленных целях. Например, на строительных площадках.

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