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Новый метод медицинской визуализации поможет эффективнее лечить болезни сердца

Новый метод медицинской визуализации поможет эффективнее лечить болезни сердца

Учёные разработали инновационную технологию визуализации человеческих органов. Они представили 3D-изображения двух сердец – здорового и больного...

Дата загрузки: 2024-07-31

Новый метод медицинской визуализации поможет эффективнее лечить болезни сердца
Учёные разработали инновационную технологию визуализации человеческих органов. Они представили 3D-изображения двух сердец – здорового и больного. При этом удалось добиться беспрецедентной детализации. Это позволило передать анатомическую структуру органов с точностью до 20 микрометров. Для примера – толщина человеческого волоса – 40 микрометров.

Изображения получили с помощью иерархической фазово-контрастной томографии. Исследование провели учёные из Университетского колледжа Лондона и Европейского центра синхротронного излучения, который находится во Франции.

[Эндрю Кук, соавтор исследования]:
«Такой методики мы ждали много лет. Это новый вид компьютерной томографии. Пока он предназначен только для исследований».

Новая технология поможет лучше диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Каждый год от них умирают миллионы людей. Кроме того, с помощью высокоточных 3D-изображений можно обучать будущих хирургов. Пока они учатся на двухмерных. Также обучение проходит в операционных.

[Эндрю Кук, соавтор исследования]:
«Довольно сложно обучать в операционной, поскольку стажёр стоит напротив хирурга и смотрит под другим углом. То есть он видит всё как бы перевёрнутым. Это большая проблема при обучении будущих хирургов».

Теперь учёные планируют получить 3D-изображения сердец разных людей, чтобы собрать больше информации о различных болезнях.

Это исследование – часть проекта «Атлас органов человека». Его цель – создать открытую базу данных трёхмерных изображений человеческих органов – как здоровых, так и больных.
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