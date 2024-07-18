Улыбка робота: в Японии живую кожу прикрепили к роботизированным лицам

Японские учёные разработали метод прикрепления живой ткани кожи к роботизированным лицам, которые потом «улыбаются». Это прорыв,..

Японские учёные разработали метод прикрепления живой ткани кожи к роботизированным лицам, которые потом «улыбаются». Это прорыв, который потенциально можно будет применять в косметике и медицине.

Исследователи Токийского университета вырастили клетки человеческой кожи, придав им форму лица, и использовали встроенные приспособления, похожие на связки, чтобы заставить «лицо» улыбаться.

Хотя результат может показаться жутковатым, это важный шаг в создании более реалистичных роботов.

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[Сёдзи Такеути, ведущий исследователь]:

«До сих пор никто не придумал, как заставить живую кожу двигаться, поэтому я думаю, что с этими приводами и якорями впервые стало возможным манипулировать живой кожей. Это новая технология, которую мы разработали».

Улыбающийся робот – результат десятилетних исследований Сёдзи Такеути и его лаборатории по комбинированию биологических и искусственных машин.

Живые ткани имеют множество преимуществ перед металлом и пластиком: от энергоэффективности до способности кожи к самовосстановлению.

Теперь исследователи хотят добавить к выращенной в лаборатории коже больше элементов, включая систему кровообращения и нервы. Это может привести к созданию более безопасных платформ для тестирования косметики и лекарств, впитывающихся через кожу.

[Сёдзи Такеути, ведущий исследователь]:«Наше тело представляет собой трёхмерную структуру. Такая трёхмерная структура производит множество движений. Я думаю, что эта технология могла бы стать хорошим способом для моделирования того, как лекарства и косметика воздействуют во время этих движений».

Исследователи также отмечают, что подобное покрытие роботов будет более реалистичным. Впрочем, пока неясно, как это воспримет широкая публика. В последнее время всё чаще звучат опасения, что гуманоиды, слишком похожие на людей, вызывают скорее ужас, чем восторг.

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