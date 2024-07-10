На острове Сулавеси в Индонезии продолжается поисково-спасательная операция на месте схода масштабного оползня. Подтверждена гибель не..

В Индонезии продолжают искать десятки людей после оползн

На острове Сулавеси в Индонезии продолжается поисково-спасательная операция на месте схода масштабного оползня.

Подтверждена гибель не менее 23 человек. Ещё 35 продолжают искать. В основном, это шахтёры, работавшие на нелегальном золотом руднике.

Горняк, которому удалось выжить, вспоминает о пережитом. В его лагере спасся только он. Остальные десять шахтёров погибли.

[Риксон Бухунго, выживший шахтёр]:

«Я только вышел из лагеря, и сразу же раздались крики «Оползень!» У меня не было времени кому-то помочь – меня начала тащить движущаяся земля, камни и грязь. Меня протащило около 50 метров».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Катастрофа произошла ещё в воскресенье в районе примерно в 2000 километрах к востоку от столицы Джакарты. Её спровоцировал проливной дождь.

[Риксон Бухунго, выживший шахтёр]:

«В тот момент я уже мало что соображал, но, к счастью, не потерял сознание полностью. Когда оползень остановился, я всё ещё был в сознании, но дышать было трудно. Я думал, что не выживу. С одной стороны был оползень, а с другой стороны была бурлящая река. Нас было трое – один с телесными повреждениями по пояс, и двое, включая меня, с травмированными ногами. Мы застряли там с 4 часов утра и ничего не могли сделать».

В понедельник спасательную операцию пришлось остановить из-за новых сильных ливней, но во вторник её возобновили. Задействовано около 400 спасателей. Им удалось извлечь из-под завалов 66 выживших. Операцию осложняют местные условия – некоторым спасателям пришлось пройти пешком около 20 километров, чтобы добраться до места трагедии.

Короткая ссылка на эту страницу: