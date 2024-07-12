Армия Израиля признала, что не смогла защитить мирное население 7 октября

Армия обороны Израиля выпустила первый официальный военный отчёт о нападении ХАМАС 7 октября. В нём говорится, что ЦАХАЛ не смог в полной мере защитить гражданское население приграничных кибуцев.

В частности, речь о кибуце Бэери – одном из наиболее пострадавших. Там боевики ХАМАС убили более 100 человек. При этом в поселении было около тысячи жителей. Также 32 человека оттуда взяли в заложники. 11 из них до сих пор находятся в секторе Газа.

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[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Армия обороны Израиля не выполнила свою миссию по защите жителей кибуца Беэри. Мне больно и трудно об этом говорить, ЦАХАЛ должен был защищать жителей кибуца. Но, к сожалению, нас там не было. И в течение долгих часов жители Беэри защищали свои семьи своими телами, одни против террористов».

В ходе расследования военные изучили цепочку событий того дня. Они признали, что прибыли слишком поздно. Также они отметили храбрость местных жителей, которые попытались дать отпор боевикам.

[Мари Гад Мезика, жительница кибуца Беэри]:«Как мы можем снова чувствовать себя в безопасности, как мы можем снова жить в кибуце Беэри?»

Согласно выводам, израильские военные были не готовы к сценарию массового проникновения боевиков в Израиль. У них также не было чёткой картины до полудня, через несколько часов после начала атаки. Как установило следствие, они не предупредили людей. Кроме того, операция по освобождению была плохо скоординирована.

[Амит Солве, глава кибуца Беэри]:«Они взяли на себя за это ответственность. Они сказали, что не смогли нас защитить, что берут за это ответственность. И это для меня и для нас очень важно».

В ходе нападения боевики ХАМАС убили около 1200 израильтян. Ещё 242 человека они захватили в заложники.

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