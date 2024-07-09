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Останки молодых людей доинкской эпохи нашли среди руин Чан-Чана в Перу

Останки молодых людей доинкской эпохи нашли среди руин Чан-Чана в Перу

Среди руин древнего города Чан-Чан в Перу археологи нашли останки одиннадцати человек. Они жили в эпоху..

Дата загрузки: 2024-07-10

Останки молодых людей доинкской эпохи нашли среди руин Чан-Чана в Перу
Среди руин древнего города Чан-Чан в Перу археологи нашли останки одиннадцати человек. Они жили в эпоху культуры Чиму 800 лет назад и умерли молодыми. Учёные считают, что эти люди принадлежали высшему классу общества.

[Синтья Куэва, археолог]:
«Вероятно, они принадлежали правящему классу чиму. На этот статус указывают предметы, найденные вместе с этими людьми. Это ожерелья и браслеты. Эти люди умерли насильственной смертью, и их тела найдены в месте, не похожем на кладбище».

Город Чан-Чан возник примерно в 850 году нашей эры. Сейчас его руины простираются на 20 квадратных километров. Учёные полагают, что Чан-Чан был самым крупным городом своего времени в Южной Америке. Он также был самым крупным в мире городом, где здания построены из самана.

Чан-Чан был столицей государства Чимор. В период расцвета в городе жили 60 тысяч человек. Здесь хранилось много золота и серебра. Захоронения правителей были очень богатыми.

В конце XV века Чан-Чан осадили инки. Однако им оказалось не под силу взять город. Тогда завоеватели построили дамбу и повернули течение реки в другом направлении. Жителям Чан-Чана пришлось сдаться из-за нехватки воды. Впрочем, сам город разрушили не инки, а испанцы.
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