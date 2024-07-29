Израиль ответил на гибель людей на футбольном поле авиаударами

Израиль сообщил о нанесении авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Это стало ответом на гибель израильтян..

Израиль сообщил о нанесении авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане. Это стало ответом на гибель израильтян на футбольном поле в результате авиаудара группировки по Голанским высотам, подконтрольным Израилю.

Тем временем, тысячи людей пришли на траурную процессию на севере Голанских высот. Здесь хоронят 12 погибших детей и подростков. Всем было от 10 до 16 лет. Ракета упала на спортивную площадку в друзской деревне Мадждаль-Шамс, когда дети играли в футбол.

Эта атака на мирных жителей стала самой смертоносной с октября прошлого года, когда ХАМАС напал на Израиль. Опасаются, что инцидент может привести к эскалации вооружённого конфликта между Израилем и террористической группировкой.

Боевики заявили, что их целью была только израильская военная базу в этом районе. При этом в ЦАХАЛ говорят, что на футбольном поле взорвалась ракета иранского производства «Фалак-1». Такие использует «Хезболла». В целом ливанская группировка атакует Израиль почти десять месяцев, выступая на стороне ХАМАС.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, есть все основания полагать, что ответственность за гибель людей лежит на боевиках. Он также заявил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону.

[Энтони Блинкен, госсекретарь США]:«Нет никакого оправдания терроризму, точка. Всё указывает на то, что ракетный удар был, и ракету выпустила «Хезболла»».

В то же время Блинкен подчеркнул, что США не хотят расширения конфликта, который сопровождается ежедневными авиаударами и перестрелками. ООН также призвала обе стороны к максимальной сдержанности.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит в США и вернулся в Тель-Авив. Он созвал заседание Кабинета министров, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Короткая ссылка на эту страницу: